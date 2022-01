José Falcón expone su obra “Emerger”

Con solo 20 años, José Falcón descubrió su vocación y pasión: fotografiar los paisajes de los lugares donde se le presente ir. En cada toma busca retratar el trabajo rústico y duro del campo, y mostrárselo a las personas de una manera delicada, como es la imagen impresa y enmarcada. En su exposición “Emerger”, disponible hasta el 3 de febrero en la Casa del Poeta, de Merlo, muestra a la gente de campo, sus costumbres y los paisajes, tanto de San Luis como de otras provincias de la Argentina, como Salta, Neuquén y Córdoba, lugares por los que viajó en busca de esas imágenes preciadas.

Tras terminar la escuela secundaria en su ciudad natal, José decidió que era momento de emerger, salir a la superficie y explotar su profesión al máximo. Para el joven, esta nueva etapa significa dejar de lado las distracciones y dedicarse al cien por ciento a la fotografía. “Durante estos años me inspiré mucho en la fotografía de Eliseo Miciu y Marcos Furer, quienes son los artistas con los que aprendí, me gusta mucho su estilo, pero ahora quiero hacer algo más propio y buscar mi camino”, comentó.

El tema principal de las fotografías de Falcón lo lleva a explorar las faenas campestres, algo que, según afirmó, le encanta mostrar. “Cuando estoy en el campo con los caballos y los gauchos, tengo una sensación de alegría; me apasiona ese trabajo, por eso cuando realizan alguna yerra o juntan a los animales, me llaman para hacer esas tomas. Es algo que me gusta mucho”, sostuvo.

Los proyectos en la mente del joven artista abundan, pero su principal idea es hacer una serie de fotos de San Luis, sobre todo de los lugares que pocas personas conocen, como el Salto del Chispiadero, y hacer un libro, “porque siento que San Luis es un lugar que no está explotado fotográficamente y hay mucho para producir todavía en ese sentido”.

“Además, hay muchos lugares de mi provincia que no conozco, como las Sierras de las Quijadas, y tengo ganas de seguir viajando por Argentina y recorrerla con el ojo de mi cámara”, aseguró.

Para el artista, viajar y conocer otros lugares lo ayuda a encontrar la inspiración para continuar su obra. “Viajé un par de veces a Estados Unidos, donde estuve un buen tiempo, y algo que me encantó de allá es que hay un montón de museos y galerías de arte importantes, y para mí, que amo la fotografía artística, ver a esos grandes pintores y fotógrafos es algo que me abre la cabeza y me da muchísimas ideas”, manifestó.

“Me parece que ver el trabajo de los demás es algo muy importante, porque te hace más creativo. Y aunque me gusta mucho el paisaje de ese país, prefiero retratar algo que sea más mío”, agregó.