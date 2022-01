Ángela Leiva: reina de corazones

El año pasado las puertas de Ángela Leiva se abrieron hacia el mundo de la actuación. Aún se la puede ver en la ficción diaria de Canal 13 “La 1-5/18” en el papel de Gina, una mujer luchadora que enfrenta sus problemas sin escatimar esfuerzos. Algo similar a lo que vivió la cantante en la música, un mundo en el que tuvo que salir adelante pese a los obstáculos y con el objetivo de no abandonar al público que la siguió desde sus comienzos.

Hoy, Ángela se presentará por primera vez en San Luis, en Comuna, con su espectáculo Amor Prohibido Tour, repleto de romanticismo y canciones que reflejan las realidades y sentimientos de los seres humanos. La cita es a las 23 y las entradas se pueden conseguir anticipadas en All Right hasta hoy a las 19 a 1.100 pesos. En puerta se venderán a 1.500.

En exclusiva con etc, la artista habló sobre su primera visita a la provincia, que la tiene encantada desde que se enteró de la fecha programada. “Me pone muy contenta, son muchos años de recorrer el país y tocar en San Luis se suma a mis doce años de carrera que incluyen presentaciones en todos los lugares donde se imaginen”, contó la artista.

En el concierto de hoy, Ángela presentará la canción que lleva el nombre de la gira “Amor prohibido”, una balada romántica que carga pasión y deseo con una voz potente que termina de seducir a quien la escucha. La artista explicó que la letra transmite sin dudas la sed y las ansias de sentirse amado.

El tema forma parte de la banda de sonido de la tira diaria que tiene a Leiva como una de las protagonistas y la artista aseguró que la gente ya se la sabe y la corea en el lugar donde le toca presentarse.

El 2021 fue un año exitoso para la cantante, con mucho trabajo y principalmente desafíos que supo sortear. Los planes para este año comienzan a motivarla para seguir su extenso camino musical. “Ya me propuse metas nuevas por cumplir, principalmente con mucha música para compartir con mis seguidores y con la gente que se suma en el camino. Seguiré recorriendo la Argentina y con giras internacionales que llegan pronto”, agregó la cantante que además adelantó que también se viene una nueva propuesta actoral.

A pesar de que su tiempo se acotó cuando comenzó a grabar la novela y los días que pasó en “Showmatch, La academia”, el programa de Marcelo Tinelli, la artista no se sintió alejada de su público ni de los escenarios. Supo manejar la agenda para conformar a todos y no abandonar lo que más le gusta, que es cantar. “Ahora seguiré mi rumbo con canciones nuevas, no creo que un disco completo, pero sí canciones sueltas que terminen de armar mi nuevo repertorio”, adelantó.

Como una de las cantantes más importantes de la música bailable del país, Ángela destacó que le encanta saber que cada vez hay más mujeres en la música que se animan a ir en busca de sus sueños. “Me parece fantástico porque hay mujeres talentosas que no solo son cantantes, sino también productoras que hacen muy buena música. El público popular es distinto al resto y me encanta saber que las reciben con respeto para mostrar lo que tenemos para contar”, concluyó.

DÍA: Viernes 28 de enero

HORA: 23

LUGAR: Comuna

ENTRADA: 1.500 pesos