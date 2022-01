Zoe Gotusso en el festival Auge

Entusiasmada por volver a tocar en la provincia con la que se siente encariñada, Zoe Gotusso participará este sábado de la primera edición del festival Auge. Su presentación está prevista para las 23 y será parte de una grilla que combina artistas nacionales con provinciales.

La ganadora del premio Gardel a Mejor Álbum Artista Pop visitó San Luis desde sus comienzos con Salvapantallas, el dúo musical que compartió con el músico Santiago Celli desde 2016 hasta 2019, cuando decidieron comenzar su carrera como solistas.

En octubre, la cantante fue parte del evento Argentina Florece, realizado en Villa Mercedes, donde compartió escenario con Peteco Carabajal y otros artistas. La joven comenzó su gira mundial “Ganas” en la provincia y se sorprendió al notar el cariño que recibió cuando salió a abrazar al público, como acostumbra hacer en sus shows.

“Estoy encantada de que me hayan invitado otra vez, porque para mí es una oportunidad para llevarles mi música. Hay un montón de bandas locales que desconozco lo que hacen y me encanta que un festival de San Luis no solo apueste a artistas de afuera, sino también a bandas de la provincia”, contó Zoe a Etc.

A fines de 2019, la cantante empezó a trabajar su álbum solista en Uruguay y un año después lanzó “Mi primer día triste”, un disco con 10 canciones que define como “muy personales” y que en algunos casos fueron escritas cuando todavía era parte de Salvapantallas.

Para el espectáculo, la compositora planea seguir indagando en la simpleza entre la guitarra y la canción, por lo que vendrá en un formato “re íntimo y cancionero”, para que la gente la acompañe. Además, le gustaría replicar una interpretación de Mercedes Sosa de una canción del cantautor Atahualpa Yupanqui.

Al ser uno de sus primeros shows del año, la solista está ansiosa por comenzar y afirmó que cada vez se siente más cómoda con quien es y con la manera de conectar con su música. “Me enorgullece y me encanta que el show sea minimalista. No deja de ser un comienzo de año, así que voy con toda la energía”, aseguró.

Durante este año, la nominada a dos Latin Grammy en 2021 continuará con su tour, en el que realizará más de 60 recitales y cerrará en el Gran Rex en mayo. Mientras tanto, la cantautora sigue escribiendo música, aunque afirma que no siempre le sale como quiere y desea grabar su disco a fin de año.

Zoe comentó que tiene ganas de recibir miles de abrazos como en su último espectáculo en San Luis. Sueña con compartir una nueva intimidad con el público, escuchar el show de sus colegas y llevarse alguna sorpresa en el festival.

Los otros artistas nacionales

Con su disco solista “Saeta” como punta de lanza hacia nuevos sonidos, Paco Amoroso llega al festival Auge con una cara renovada. Es que el extrapero y compañero de Ca7riel dejó de lado los sonidos urbanos y hoy su música navega por el pop electrónico, ideal para las pistas de baile. Quizás el público que hoy lo vea en Comuna espere un poco de aquel chico rebelde que rapeaba sus versos. Aunque un poco de aquel quedará en su esencia, lo seguro es que en Auge se presentará un artista diferente al que llegó por primera vez a San Luis a fines de 2019.

Distinto será el concierto de Dante Spinetta, el número final del festival de hoy. El baluarte del rap y el hip hop no cambió mucho desde su última presentación en la provincia, en el festival Argentina Florece. Aún sigue por el camino de lo urbano, siempre bajo una fusión de estilos con sus clásicas canciones que levanta brazos y mueve cabezas.