Se terminó la espera: hoy GEPU salta a la cancha

Después de mucho trabajo y entrenamiento diario, llegó la hora de saltar a la cancha para GEPU. Hoy a las 22 recibe en el "Emilio Perazzo" a Revolución de San Juan, por la primera fecha de la División Cuyo de la Liga Federal de Básquet.

El "Lobo" mantuvo la base y se reforzó con tres foráneos. La idea del cuerpo técnico —encabezado por Gustavo Fernández— y la dirigencia es darle minutos a la sangre nueva y rodearlo de la experiencia de otros para que se vayan fogueando de a poco.

El camino es largo y el primer paso será hoy. Hay mucha ilusión, ya que el equipo en las prácticas y en el único amistoso que jugó dejó buenas sensaciones.

El "Lobito" apuesta a un equipo intenso, que presione en todos los sectores del campo de juego. Esa intensidad es la que se ve en cada entrenamiento: si esa idea la puede plasmar en los partidos por los "porotos", GEPU puede ser un elenco muy incómodo para cualquier rival.

Revolución es el primer obstáculo que tendrá el "Lobo" puntano. Una victoria hoy sería una inyección de ánimo para lo que viene. Siempre es más fácil trabajar en la semana después de un triunfo.

El viernes que viene el "Lobo" puntano le devuelve la visita al equipo sanjuanino.

El ánimo es el mejor. Las buenas prácticas y la camaradería que se ve en el día a día son el común denominador en el "Lobo", que encara un nuevo desafío con la firme intención de ser protagonista.

Este será el primero de los 18 juegos que tendrá en la fase de grupos. Le tocó una zona con equipos que tienen historia y otros elencos sin tanto renombre, pero partidos son partidos, y como reza un viejo refrán, "en la cancha se ven los pingos".

Banco Rioja, Facundo, Amancay, Club Riojano, Rioja Básquet Junior y Unión (todos de La Rioja). Hindú y Montmartre (Catamarca) son los otros rivales que tendrá la escuadra sanluiseña.

La empresa no será fácil, pero GEPU no se achica y redobla la apuesta: no solo intentará ser uno de los dos mejores de su zona, sino también dar batalla para buscar un lugar que le permita dar el salto de calidad y lograr el ascenso.

El primer escalón es hoy a las 22. Revolución de San Juan es el rival. Se espera un "Emilio Perazzo" repleto.