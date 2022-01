Los "dueños del agro": varios tienen campos en San Luis

Facundo Sonatti se autodenomina como un "periodista de negocios especializado en empresas de familia". Bajo ese rótulo, está dedicado a armar rankings de esas firmas, de acuerdo a los diferentes rubros en los que se manejan. Algunas, verdaderos pulpos, aparecerán en varios: agro, maní, cabezas de ganado o acopio de granos. En este caso, vamos a poner la lupa en el primero, en "los dueños del agro", como los denomina el periodista que escribe para el sitio Agrofy.

La Argentina agrícola tiene una superficie equivalente al territorio total de Italia, o sea que más de 30 millones de hectáreas se cubren de cultivos cada año, que son la mayor fuente genuina de dólares que tiene la economía. "Pero poco se sabe de quién es quién en esto que como reza el espíritu de la Sociedad Rural Argentina: Sembrar el suelo es servir a la Patria", dice Sonatti.

El último Censo Agropecuario 2018 da algunas pistas sobre la propiedad de la tierra y su uso, pero no aporta nombres ni apellidos. Solo pone bajo la lupa la inmensa atomización de esta industria a cielo abierto, que con más de 250.000 parcelas productivas y no menos de 100.000 productores, invierte más de U$S 25.000 millones cada año en arrendamientos, siembra, fertilizantes y cosecha.

Adecoagro es la empresa con más hectáreas cultivadas con 210.000. Completan el podio AGD e Ignacio Lartirigoyen.

Según el estudio, hay que reunir a los 95 mayores grupos de siembra para alcanzar las 3 millones de hectáreas, es decir, alrededor de un 10% de la superficie. En ese grupo, todos siembran sobre campos propios, pero mucho más en alquilados. Los 15 primeros reúnen un estimado de 1,6 millones de hectáreas, con una base de 50.000 y un promedio de más de 100.000, en cada caso. De esos 15, son varios los que tienen campos en San Luis, en muchos casos alquilados, aunque sus capitales no son de origen puntano. Eso sí, hay una fuerte presencia del capital argentino en general.

El número uno de la lista es Adecoagro, de Mariano Bosch, con 210.000 hectáreas. Según el autor del informe, solo en el primer semestre del año pasado facturó U$S446 millones a nivel global. En ese período el negocio agropecuario en la Argentina, que en su caso incluye la lechería y los molinos de arroz, aportó cerca de un 40% del "Ebitda" (es el beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros) de la compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

En segundo lugar aparece Aceitera General Deheza (AGD), de Roberto Urquía. En este caso sí tiene negocios en San Luis, donde siembra algodón en el límite entre Quines y la ruta que conduce a Villa Dolores. Al menos un 20% de sus 200 mil hectáreas totales pertenece a la familia Urquía mientras que el resto son suelos arrendados o en asociación con terceros productores.

Tercero está Ignacio Lartirigoyen, con 150.000 hectáreas. En el último ejercicio fiscal anual, la sociedad que comparte con sus socios del grupo Glencore facturó U$S 710 millones. Tiene oficinas en Villa Mercedes, donde desembarcó para ampliar sus negocios en la provincia.

MSU, de Manuel Santos Uribelarrea Balcarce, es el cuarto grupo del ranking, con 140.000 hectáreas. Es uno de los pioneros en el negocio del arrendamiento agrícola, que hizo escuela también en Brasil, entre otros mercados de la región. Solo en la Argentina facturó $11.730 millones en su último ejercicio anual.

Cresud, de Eduardo Elsztain, maneja 132.000 hectáreas, es el quinto del listado y tiene algunos campos a la vera de la autopista 55, en el Valle del Conlara. La división Negocios Agropecuarios, que incluye ganadería, le aportó ingresos por $16.122 millones en el período 20/21.

El sexto puesto corresponde al Grupo Duhau, de Enrique Urbano Duhau Nelson, con 120.000 hectáreas. Esta familia fue objeto de un caso de estudio de la universidad de Harvard por su forma de llevar los negocios.

El séptimo es el Grupo Andreoli con 100.000 hectáreas. Es una familia con raíces italianas y uno de los grandes jugadores en la agricultura local. Tiene también la mayor compañía de nutrición animal: Baires.

Un puesto detrás están Los Grobo, del mediático Gustavo Grobocopatel, que araña las 99.000 hectáreas. Reportó ganancias de su departamento agrícola a junio de 2021 por $10.129 millones. En total facturó $56.000 millones.

El noveno es otro conocido en San Luis, el Grupo Boehler, dueño de la estancia La Moneda en cercanías de Alto Pelado. Cuenta con 80.000 hectáreas totales y tienen su sede en Río Cuarto, aunque el epicentro es su explotación puntana de la ruta 11.

El décimo es Liag Argentina, de Markus Kahlbetzer, con 79.000 hectáreas e ingresos por $11.986 millones el último año. Es una firma de capitales australianos que tiene 30.000 hectáreas bajo riego y es probablemente el actor del rubro con mayor superficie en esa condición.

El puesto 11 es para el Grupo Río Seco, compuesto por una docena de socios que manejan 65.000 hectáreas en un modelo asociativo que se repite a lo largo de todo el país.

Man Agro ocupa el siguiente lugar, propiedad de Rafael Aliaga y con 60.000 hectáreas. Trabaja 100% sobre campos alquilados y está viviendo una transformación con el ingreso progresivo de la familia Bayá Casal.

Otro conocido de San Luis es Maniagro, de Daniel Cavigliasso, que está en el 13º lugar con 60.000 hectáreas. Es una de las tres firmas que surgió de la escisión de esta familia cordobesa vinculada históricamente a la producción y exportación de maní. Aquí tiene explotaciones entre Villa Mercedes y Justo Daract.

Luego está Virreyes Agropecuaria, de Carlos Reyes Terrabusi con 50.000 hectáreas Uno de los expropietarios de la famosa fábrica de galletitas no solo es fuerte en agricultura también hace ganadería vía TerraGarba (que organiza un remate anual en San Luis Feria bajo el martillo de Ganadera del Sur) y es un apasionado por los caballos. El 15º es Cazenave y Asociados, de Santiago Casares, con 50.000 hectáreas. Es un modelo productivo aceitado que se basa en más de 40 años de experiencia que le permite arrendar suelos y asociarse a grandes firmas como un proveedor de materias primas certificadas.