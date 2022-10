Del interior para adelante

Más de cuarenta obras teatrales tuvieron en su elenco a Daniel Fanego, el actor de mirada distinguida que con su unipersonal regresa al escenario luego de enfocarse por completo durante años en el cine y la televisión.

Sin olvidarse de las pantallas, pero con la vista puesta tras bambalinas, no es casualidad que Daniel escogiera Villa Mercedes para estrenar su nueva producción, "Modestamente Fanego", un unipersonal que recopila sus mejores monólogos.

La presentación será hoy y mañana, en la sala de La Oveja Negra, a las 21, y las entradas se pueden conseguir a 2.200 pesos en taquilla.

Fanego interpreta a un actor del viejo Cine Teatro Español que dialogará con el público sobre un pasado lleno de recuerdos, sueños y artificios mezclados con fantasía, donde se cruzan William Shakespeare, Enrique Santos Discépolo y Vittorio Gassman. El amor, el humor y el dramatismo también conviven en la interpretación de Daniel, quien se encuentra entusiasmado y ansioso por el estreno.

El actor aseguró que el título de la obra hace referencia a la palabra que su colega italiano Vittorio Gassman dice en la película "Il sorpasso". Cuando Bruno, el personaje de Vittorio, baila con una mujer voluptuosa, ella musita "Oh la, la". El protagonista le responde "Modestamente", en honores a su galanteo. "Quienes vimos la película sabemos que no tiene nada de modesto y mi unipersonal tampoco", expresó con picardía Daniel.

Cuando el actor comenzó a pensar en la gira de su nueva obra, escrita en conjunto con Mariano Saba y dirigida por su colega Daniel Casablanca (histórico director de "Los Macocos"), en la lista de ciudades por visitar se encontraba San Luis. La primera parada era la ciudad, pero varios imprevistos la alejaron, entonces eligió Villa Mercedes. El actor tenía la oportunidad de hacerlo en otro lado, pero expresó que sería una buena oportunidad gracias a su público tan receptivo.

Años anteriores, Fanego vivió la experiencia de trabajar en San Luis gracias a las grabaciones que realizó de "Ni Dios ni patrón ni marido", una película dirigida por Laura Mañá y estrenada en 2009.

"Fue una experiencia muy noble y al recordar aquellos buenos momentos elegí presentar este unipersonal como forma también de valorar y agradecerle a la provincia por la buena voluntad que tuvo en ese momento de apoyar el cine argentino e independiente, del que formo parte", expresó.

Además, Fanego aseguró que es un admirador de San Luis. "Me alegra saber que cuentan con una buena capacidad de autogestión y se desenvuelven perfectamente como polo cultural. Villa Mercedes es una ciudad muy teatrera", agregó.

Aunque el actor decidió volver a uno de sus primeros amores, que es el teatro, no dejará de trabajar para el cine y la televisión, principalmente en el formato serie, que tantos adeptos cosechó en la actualidad.

"Me gusta porque cada producción es distinta, me lleva a conocer otras culturas y me alegra también trabajar con pequeñas producciones, quizás de bajo presupuesto, pero que cuentan con el apoyo del público y un excelente equipo de trabajo", aseguró el actor, quien seguirá su gira por Córdoba y otros lugares del interior. En enero comenzará su temporada de verano en Buenos Aires.