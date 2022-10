San Luis: hay polémica por la vestimenta que usan los taxistas

Los últimos días vieron en la capital provincial una polémica por la indumentaria que utilizan los taxistas. Y es que choferes denunciaron que les aplicaron multas por vestir jogging durante sus horas de servicio, sanciones que, aseguran, llegan hasta los 18 mil pesos. En el Juzgado de Faltas Municipal marcaron que la normativa vigente exige vestimenta adecuada y "estado de pulcritud".

Los taxistas afirman que se trata de un "acto discriminatorio", ya que hay conductores obesos, quienes no encuentran ropa de su talle; y, por otro lado, dudan de la veracidad de las multas, ya que datan de los períodos más estrictos de la cuarentena por el coronavirus.

Tenemos muchos choferes que tienen obesidad mórbida y no pueden usar un jean doce horas o más". Gustavo Coniglio, vicepresidente de Taxistas Unidos.

Según el juez de Faltas municipal, Alejandro Ferrari, se trata de una sola infracción por vestimenta y no varias, como afirman los taxistas. Dijo que ha tenido un descargo formal en su despacho por parte del multado y que data de 2020. El juez indicó que el conductor tomó conocimiento recientemente de la infracción porque quería renovar su licencia y ahí surgieron las multas adeudadas.

"Quiero puntualizar que no hay ningún tipo de discriminación. El escrito que dejó la persona ayer está siendo evaluado por el juzgado, aún no lo he resuelto", remarcó Ferrari.

El magistrado recordó por un lado la ordenanza 3007 del año 2005, que en su artículo 13 detalla los deberes de los taxistas e indica "denotar pulcritud en su aspecto personal".

Esto es complementado por una resolución de la Dirección de Transporte del Municipio, que data del 3 de enero de 2019, que directamente ahonda en la pulcritud que deben tener los taxistas con la siguiente serie de consideraciones: "Que la vestimenta sea la adecuada, descartando expresamente las musculosas, shorts, ojotas, cualquier calzado abierto, joggings, remeras sin cuello, remeras con logos alusivos a equipos deportivos y uso de gorras". Esta resolución sigue vigente, justificó Ferrari.

"Primero, no se discrimina a nadie; segundo, existe una cuestión normativa y cualquier ciudadano que tiene alguna cuestión que presentar contra una normativa tiene que ir al área que corresponde para pedirla", aseguró.

La postura de los taxistas

Para el vicepresidente de Taxistas Unidos (una asociación que reúne a varios grupos del sector), Gustavo Coniglio, las multas son varias y cuestionan tanto la veracidad de las mismas, por datar de los períodos más estrictos de la cuarentena, como lo "discriminatorio" de las infracciones, ya que muchos conductores tienen sobrepeso.

"Estábamos en plena pandemia, cuando nadie podía salir a la calle y no se podía bajar de los vehículos. Los inspectores tendrían que haber tenido rayos X para ver cómo íbamos vestidos", apuntó Coniglio. "Cuando te hacen una multa, el inspector te da la copia. Estas multas no están firmadas ni muestran conformidad por el chofer", aseguró.

"El estado de pulcritud quiere decir que tenés que estar vestido decentemente, no dice ni camisa, ni pantalón, ni corbata, nada. Esa ordenanza modificó a todas las otras que había", retrucó el vicepresidente. "Tenemos muchos choferes que tienen obesidad mórbida y no pueden usar un jean. Una cosa es laburar ocho horas vestido así, otra doce o más horas, como nosotros. Es una locura", agregó.