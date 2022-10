¿Villa Mercedes puede ser una ciudad turística y universitaria?

Desde hace varios años, la dirigencia política apunta a que Villa Mercedes se convierta en una ciudad turística. Sin sierras ni montañas alrededor, probablemente el único gran atractivo natural sea el Río V, pero hasta hace poco su explotación con ese fin era muy escasa.

Por eso, los eventos se convirtieron en el mayor imán para captar viajeros desde distintos puntos del país. Sin embargo, la localidad no dejaba de ser un lugar de paso para tales actividades o para visitar otras zonas de la provincia.

Desde 2019 en adelante, la apuesta fue reforzar la cercanía con el río. Se pusieron en condiciones balnearios como Los Filtros, los Espejos de Agua, el Dique Vulpiani, El Lago, además de otros emprendimientos privados como Las Toscas o Playas del Río.

Junto a ese deseo hay otro que también ha emergido con más fuerza en los últimos años, aunque probablemente también más ambicioso: hacer de Villa Mercedes una ciudad universitaria.

El aumento y la diversificación de la oferta académica disponible ha hecho que cada vez más chicos de otros lugares del interior puntano y de otras provincias lleguen para estudiar alguna carrera. En la actualidad, hay tres universidades públicas que tienen su sede y se acaba de sumar una con el convenio firmado entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de las Artes. También hay un instituto de formación docente e instituciones privadas de formación terciaria y superior.

Las áreas de formación también son bien diferentes: salud, ingenierías, ciencias sociales y jurídicas, economía, industria, agro, robótica, oficios, gastronomía, estética y química, entre otras.

Lo que todavía no queda del todo claro es si a nivel de infraestructura Villa Mercedes tiene la preparación suficiente para inclinarse del todo hacia ese perfil. Como los campus están tan dispersos, no hay ninguna zona del territorio que se erija como polo para la vida de los estudiantes y la falta de inversiones inmobiliarias hace que cada vez les resulte más difícil a los alumnos encontrar un departamento para alquilar. Incluso los chicos de Justo Daract tienen que viajar a diario porque no hallan un lugar donde vivir.

De todos modos, los primeros cimientos ya están colocados. El intendente Maximiliano Frontera ha anticipado en algunos actos que convocará a los diferentes sectores sociales y económicos para trabajar en un plan maestro para crear la ciudad universitaria y turística, con un tercer perfil que también ha sumado interés: el ambiental. ¿Será posible?