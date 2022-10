La Provincia impulsa el deporte como herramienta de inclusión

El deporte, como juego y disciplina profesional, es una gran herramienta de la que los estados se valen como política para impulsar la inclusión y la transformación de las sociedades. En el mundo hay importantes ejemplos de eso. En Argentina, San Luis es una de las jurisdicciones que se destaca respecto del apoyo que el Gobierno brinda a instituciones deportivas, escuelas, deportistas y ciudadanos involucrados en este tipo de actividades.

Es bien sabida la inversión en infraestructura que la Provincia mantiene como política de Estado. El parque La Pedrera (con estadio de fútbol y autódromo), el estadio “Juan Gilberto Funes”, los autódromos Potrero de los Funes y “José Hernández”, el mítico Ave Fénix y el futuro Parque Deportivo San Luis son algunas de las muestras de eso.

Pero no solo de infraestructura se nutre el sector: “Cuando fuimos a Cuba a interiorizarnos sobre cómo desarrollar el deporte social, los especialistas cubanos me mostraron un reloj (cronómetro) y me dijeron que esa es la única infraestructura necesaria”, dijo el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, en ocasión de la presentación del Campeonato Sudamericano de Básquet Femenino.

La anécdota que comentó tuvo la intención de dar claridad a una idea conductora: “La infraestructura en San Luis ya la tenemos y ahora vamos por el desarrollo de los deportistas”, dijo. Ejemplo de eso son las múltiples iniciativas que les dan impulso directo a instituciones, deportistas profesionales y en desarrollo desde la Secretaría de Deportes.

De acuerdo a un informe publicado por la Agencia de Noticias San Luis, este tipo de políticas llegan a cada una de las personas en ciudades, pueblos y parajes. Alrededor de 70.000 niños, jóvenes y adultos mayores se inscribieron en todas las modalidades de los juegos deportivos que organiza el Estado: escolares, comunitarios y adaptados.

Los Juegos Deportivos Provinciales permiten consolidar una instancia de competencia y ofrecen oportunidades de inclusión y acceso a la población a participar en variadas disciplinas individuales y de conjunto.

Pero no solo la organización de esta iniciativa es lo que se lleva adelante. La Secretaría de Deportes y el Ministerio de Educación lanzaron un programa que promueve talleres extracurriculares en escuelas estatales.

El Plan Provincial de Natación incluye a más de 1.700 estudiantes de entre 8 y 11 años que aprenden a nadar de manera gratuita en ocho natatorios de San Luis, Juana Koslay, Villa Mercedes y Merlo. Además, desde la Secretaría de Turismo aseguraron que el plan se replicará con otras disciplinas olímpicas tales como ciclismo, judo, taekwondo, etcétera.

Otra propuesta que tiene como eje al deporte y a la educación es el Programa Recorre San Luis Sonriendo, que busca que cada escuela organice su propia correcaminata, en la que participan estudiantes de las restantes instituciones que conforman el circuito. Promueve la educación física y la relación de alumnos de distintas instituciones. Son siete colegios de San Luis, Juana Koslay y La Punta, con 450 estudiantes que participaron en correcaminatas de 4 y 5 kilómetros.

Las escuelas deportivas provinciales se convirtieron en un eslabón importante de esta cadena que une a todo el territorio puntano con un solo propósito: incluir. El acceso gratuito y seguro a la práctica deportiva y el uso de los diferentes espacios públicos en las localidades han permitido que 3.990 niños y niñas puedan disfrutar, compartir y animarse a realizar alguna actividad física.

Impulso a clubes y deportistas

El fortalecimiento de las instituciones deportivas es uno de los ejes en los cuales se trabaja arduamente desde el gobierno provincial. El Programa “1 millón para mi club” tiene como objetivo poner en valor los predios y edificios de los clubes; la iniciativa ya llegó a 38 entidades.

Además, 28 pudieron acceder al “Kit deportivo para mi club”, que incluye materiales para favorecer el desarrollo de las disciplinas que practica cada establecimiento. La asistencia estatal llega a 235 clubes que recibieron asesoramiento contable y jurídico a través del Plan Federativo de Regularización y Fortalecimiento Institucional.

Pero las políticas no solamente se enfocan en becas o subsidios para deportistas de elite, sino también para descubrir talentos. El “Mapa deportivo” es una iniciativa lanzada en conjunto entre la Universidad de La Punta (ULP) y la Secretaría de Deportes.

El mapa mide y recopila las condiciones de estudiantes de sexto grado en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes. Este año se sumaron las y los alumnos de cuarto y quinto grado. Los datos obtenidos permiten saber en qué estado deportivo se encuentran los estudiantes.