San Luis: la Escuela Municipal de Manejo abre inscripciones para 1500 personas

La Escuela Municipal de Manejo de San Luis abre nuevamente sus inscripciones este jueves a las 12 horas, a través de SIGEM. Debido al éxito de la propuesta, el cupo pasó de 216 a 1.500 personas, que cursarán de forma gratuita en los próximos meses.

Facundo García, secretario de Transporte y Prevención Ciudadana, brindó en conferencia de prensa los detalles sobre este nuevo ciclo.

“Mucha gente aprende a conducir en el seno familiar, donde lo suben al auto, pone primera y sale a la calle sin conocer normas y leyes de tránsito. Esta Escuela Municipal de Manejo intenta cambiar ese paradigma y lo viene consiguiendo, con más de 830 alumnos que ya han pasado por ella”, dijo García.

La escuela dicta 10 clases -tres teóricas y siete de práctica-. Las teorías se dictan en los CAV Jardín San Luis, Tercera Rotonda, Félix Bogado y Centro Cultural José La Vía. Las prácticas, únicamente en el centro cultural, con los vehículos provistos por el Municipio. Algunos de estos espacios sumaron dos turnos por la mañana, de 9 a 11 y de 11 a 13 horas.

El secretario explicó que a la hora de inscribirse es preciso elegir muy bien el lugar donde el vecino desea tomar las clases. “Si yo me inscribo para el barrio Jardín San Luis, voy a tener que cursar ahí, no me puedo cambiar al Félix Bogado. También es importante que tengan en cuenta que es para ciudadanos mayores de 18 años, que tienen domicilio legal en la ciudad de San Luis”. También se debe tener en cuenta que el inicio de la cursada no será inmediato, ya que los 1500 inscriptos se organizarán en grupos más reducidos, que irán iniciando sus capacitaciones en los meses sucesivos.

El botón de inscripción estará habilitado en SIGEM el jueves 20 a las 12 horas y García añadió que, para brindar mayor transparencia al proceso, puede consultarse la lista de inscriptos. “Cuando uno se inscribe, va a poder visualizar a todas las personas que se van inscribiendo en el curso. Para sacar de la discusión el amiguismo y los acomodos, va a estar transparente el listado de las personas que se inscriban, los nombres y apellidos”.

Agencia La Ciudad