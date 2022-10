"Chiche" Gelblung se llevó el Martín Fierro de Oro de Cable 2022

El periodista y conductor Samuel "Chiche" Gelblung se adjudicó esta noche el Martín Fierro de oro de cable 2022, otorgado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

"Demasiado premio para esta carrera que empecé de grande. Arranqué en la televisión cuando muchos se retiran, a los 50 años", expresó el periodista emocionado.

Gelblung, quien desde hace varios años se desempeña en el canal Crónica HD se quedó con el máximo galardón, tanto por su trayectoria en la profesión como así también por la cobertura que hizo al ir a la Guerra en Ucrania. “Hace cincuenta años que hago esto y tengo experiencia como corresponsal de guerra. El miedo te agarra después. Estuve en la caída de Saigón y el miedo me vino después, porque no había tenido tiempo de procesar. Te entra la adrenalina en el cuerpo y seguís, pero hay un momento en el que rompés en lágrimas. Yo estaba en Tailandia, llegué a Bangkok, al hotel, me senté y empecé a llorar. No podía parar”, confesó sobre aquella experiencia.

El periodista fue ovacionado al recibir el mayor galardón de la ceremonia.

En tanto, Todo Noticias, con cinco galardones, fue el canal que más premios se llevó, mientras que Crónica HD se quedó con cuatro y la señal ESPN logró tres.

Gastón Pauls, conductor del ciclo Seres libres de Crónica HD y los conductores de "La Jaula de la Moda", de ciudad Magazine.

Luego siguieron A24, La Nación+, Metro, TyC Sports, Encuentro, y Magazine, con dos, en tanto, C5N, Canal (á), El Gourmet, Paka Paka, History, Quiero música en mi idioma y la publicidad de Unicenter/Agencia Don, obtuvieron uno cada uno.

Eleonora Cole recibió la estatuilla por LN+ Campo.

Parrilla para todos los días, El Gourmet.

La ceremonia se realizó en el Complejo Parque Norte y estuvo conducido por Carolina "Pampita" Ardohain y Joaquín "el Pollo" Álvarez, con televisación en vivo de la señal Crónica HD.

Carolina "Pampita" Ardohain fue la conductora.

Carolina Amoroso, de TN, ganó el premio a la Conducción Femenina.Diego Moranzoni, de Crónica, recibió el reconocimiento a la Conducción Masculina.

Durante la velada también hubo un momento musical de la mano de la cantante Angela Navarro, subcampeona del reality "La Voz" 2022.

Mejor Labor Periodística Femenina para María Belén Ludueña, de A24.

Posteriormente, se realizó un homenaje a todos los periodistas y cronistas argentinos que cubrieron la guerra en Ucrania, con un emotivo video.

Antes de anunciar al ganador del Martín Fierro de oro, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, recordó a César Mascetti, quien falleció el pasado 4 de octubre, y le envió un saludo a su pareja Mónica Cahen D´Anvers.

Dos semanas antes de la premiación se produjo un cortocircuito entre los miembros de APTRA y Ventura, luego de que que se filtrara la lista con los ternados, cuando se tendría que haber anunciado por el canal a cargo de la fiesta.

Sin embargo, el presidente de la entidad afirmó días después en Crónica HD que lo que se había filtrado era un borrador con las nominaciones, pero que faltaban aún más candidatos a recibir las estatuillas.

Los ganadores de las premios 2022 de cable:

Martín Fierro de Oro: Samuel “Chiche” Gelblung (Crónica HD).

Interés general: Sobredosis de TV (Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale–C5N).

Magazine: Vivo el sábado (Eduardo Battaglia-A24).

Económico: Economía & real state (Daniel Zampone–Metro).

Periodístico: Conecta2 (María O’Donnell/Ernesto Tenembaum-CNN).

Cultural/educativo: Historias ricas (Daniel Balmaceda, Diego Valenzuela y Federico Wiemeyer–TN).

Arte y tendencia: Teatro Abierto (Encuentro).

Noticiero: TN central (Franco Mercuriali, Carolina Amoroso y Maru Duffard–TN).

Noticiero deportivo: Sportscenter (Germán Paoloski, Alina Moine, Cecilia "Chechu" Bonelli, Pablo Stecco, Jorge Barril, Pablo Ferreira, Mercedes Margalot, Agostina Larocca, Agostina Scalise, Morena Beltrán, Marcelo López, Ayrton Ruiz, Martín Altberg, Francisco Cánepa, Máximo Palma, Juan Marconi y Juan Ignacio "Juani" Guillem–ESPN).

Deportivo: Equipo F (Sebastián "El Pollo" Vignolo-ESPN).

Periodístico deportivo: Estudio fútbol (Gastón Recondo, Marcelo Palacios, Hugo Balassone, Agustín Fantasia y Leo Farinella-TyC Sports).

Deportes extremos: Winter news (Debora Bustos-ESPN/Fox Sports).

Musical (tango/folklore): 100 años de Piazzolla (Encuentro).

Musical (pop/rock/latino/jazz): Mete púa! (Diego Mizrahi–Canal á).

Infantil/Juvenil: Inteligencia animal (Paka Paka).

Servicio informativo: TN.

Documental: 2001: el año del corralito (History).

Temas médicos: Doctor Beauty tv (Ciudad Magazine).

Vida sana: Seres libres (Gastón Pauls-Crónica HD).

Culinario: Parrilla para todos los días (Felicitas Pizarro y Christian Petersen–El Gourmet).

Programa rural: Más campo (Eleonora Cole – LN+).

Turismo y tiempo libre: Modo avión (Daniel Montero–Metro).

Femenino/moda: La jaula de la moda (Horacio Cabak–Ciudad Magazine).

De servicios: Con vos 24 horas (Tete Coustarot–A24).

Juegos/entretenimientos/reality/humor: Yo canto como (Cristian Vanadia–Quiero música en mi idioma).

Producción integral: LN+.

Labor humorística: Ariel Tarico (TN).

Labor conducción femenina: Carolina Amoroso (TN Central–TN).

Labor conducción masculina: Diego Moranzoni (Crónica 2021, Crónica Noticias, Domingo a la Tarde–Crónica HD).

Labor periodística deportiva: Ariel Rodríguez (Paso a paso, Presión alta, Copa América y Líbero–TyC Sports).

Labor periodística femenina: Belén Ludueña (Buenos días América-A24).

Labor periodística masculina: Samuel "Chiche" Gelblung (Las nuevas tragedias de los famosos–Crónica HD).

Aviso publicitario: Carta (Unicenter – Don).

NA/SD.