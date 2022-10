Una explosión de cuarteto que lleva diez años

Como una premonición, el único hijo de Gladys “La Bomba Tucumana” y el productor musical Ariel “El Príncipe” Griffo, Santiago Ariel Griffo, más conocido como Tyago, desde muy pequeño demostró sus dotes para el canto y la música. A la tierna edad de 6 años ya había pisado un estudio de grabación para hacer unas canciones con su mamá y a los 13 años se dio cuenta de que su corazón latía más fuerte cuando sonaban los 145 beats por minuto de un buen cuartetazo. Ahora con 30 años, ya lleva 10 de trayectoria y los comenzó a festejar con el primer single de lo que será su segundo álbum solista. La canción, todavía inédita, llamada “Déjame estar en su lugar”, abre una nueva etapa para el cantante que no para de cosechar éxitos y suspiros de sus fans.

Como piletero, delivery de pizzas, taxista y bartender, Tyago monitorea la triste relación de una joven que sufre los desplantes y la falta de cariño de su novio. El artista le canta a viva voz que lo deje estar en el lugar de su pareja porque sabe lo que a ella la hará feliz. Así se desarrolla el videoclip que acompaña la nueva canción de Tyago que se estrenó el mes pasado y ya recolectó más de 50 mil visitas en su canal de YouTube. El audiovisual llevó una gran producción y fue filmado en Córdoba, donde reside el cantante.

Con el sello FaroLatino Music, el artista prepara sus próximos lanzamientos que también estarán acompañados de videoclips y promete grandes colaboraciones con exitosos y consagrados exponentes del género como Magui Olave, Simón Aguirre, La Konga y Q’ Lokura, bandas con las que ya ha cantado anteriormente.

—¿Cómo es tu nueva canción?, ¿es parte de un disco nuevo?

—Sí, el tema se llama “Déjame estar en su lugar” y es el primero de tres. Es una canción nueva, un tema que viene con un videoclip al cual le pusimos mucha energía y énfasis. Es una canción muy bonita que habla de una persona que por ahí está enamorada de otra que está en pareja y el video lo muestra un poco también, esta persona vive situaciones de desplantes y él le dice: “Déjame estar en su lugar” que con él va a ser feliz. Es una historia de amor. Esta canción con las otras dos que voy a sacar más adelante van a formar parte de mi segundo disco como solista.

—¿Cómo nace en vos la necesidad de expresarte a través de la música?

—Yo pienso que inconscientemente ya desde muy pequeño tenía síntomas de que me iba a gustar la música, pero realmente sentí esa necesidad a los 13 años cuando me regalaron una guitarra y empecé a incursionar un poco en tocar y aprender solito. Eso despertó en mí esa magia que estaba desde siempre, porque yo ya había hecho muchas cosas en la música. La primera vez que fui a un estudio a grabar fue a los 6 años, me hicieron grabar un tema con mi mamá de un disco de ella. Pero me adentré en la música de manera consciente y lúcida a los 13 años.

—¿Cómo describirías la influencia que tuvieron tus padres en todo esto?

—Mi papá cantaba, tenía una orquesta en Córdoba y tuve una influencia máxima de parte de los dos, pero es un poco especial porque ninguno de los dos me dijo vos tenés que cantar o dedicarte a la música, sino al contrario, me incentivaron a estudiar otra cosa, como que quisieron enderezar el árbol, pero les salió el hijo también músico. Siempre me apoyaron en todo lo que yo quise hacer, así que no tuve inconvenientes con eso, gracias a Dios.

—¿Cómo llegás a formar parte de Trulalá?

—Fue largo el recorrido, casi que abarca toda mi historia en la movida. Yo nací en Tucumán, pero mi familia se fue a vivir a Buenos Aires, recién a los 13 regresamos a mi provincia natal y a los 18 me fui a vivir a Córdoba donde vivo actualmente. Cuando tenía 16 años tuve la oportunidad de grabar mi primer disco como solista de cumbia con José Luis Gozalo, quien es uno de los representantes más importantes de la movida de los últimos tiempos, y luego de eso, ya en Córdoba, armamos una orquesta de cuarteto que se llamó Kimbara. Ese fue mi primer grupo con el que estuve 4 años. De ahí pasé a Trulalá, donde fui una de las voces principales del grupo durante dos años y después volví a ser solista.

—¿Qué reflexión podés hacer acerca de estos 10 años de trayectoria en la música?

—Son 10 años de cuarteto ya, la verdad que se pasaron volando. Este año vamos a cerrar y festejar tocando, con mucha alegría, mucho entusiasmo por lo que se viene y por el trabajo que tenemos. Estamos tocando todos los fines de semana. El gran festejo lo vamos a hacer con dos fechas que van a ser el 25 y 26 de noviembre con un show en Buenos Aires y otro en Córdoba. Todavía no tenemos definido bien el lugar donde va a ser, pero promete ser una completa fiesta.