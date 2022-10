En el centro del cosmos

"Tenés la simpleza de las cosas bellas", le dijo Manuel Wirzt a Gaspar Gigena, el joven cantante que se presentó el miércoles por la noche en "Canta conmigo ahora". El programa de Marcelo Tinelli tiene al autor de "Rescata mi corazón" como parte de los cien jurados que se levantaron para apoyar al cantante puntano tras su interpretación de "Universo paralelo", el éxito de Nahuel Pennisi.

Visiblemente emocionado, la humildad y el talento del joven cantor se llevó todos los votos y las lágrimas de Tinelli, que lo cobijó en sus brazos cuando Gaspar se dio cuenta que todo lo que planeó le salió bien.

"Fue una experiencia inolvidable porque me encontré por primera vez frente a tantos famosos, en un estudio tan grande de televisión y me encantó", dijo el joven Gaspar en comunicación con etc. ayer al mediodía, mientras trataba de salir del aturdimiento que le provocó su participación en el reality.



Gigena vive hace cuatro años en Las Chacras junto a su papá, Jorge, también músico, y su mamá, Natalia, más sus hermanos, Candelaria y Tomás. Fue su padre quien le sembró la semilla musical y le abrió las alas para seguir el camino por su cuenta.

Los dos se presentaron en las audiciones que se realizaron a finales de septiembre en Villa Mercedes como el dúo "Cuenta conmigo", que incluía algunas actuaciones en el circuito de pubs puntano. "Luego de la presentación me preguntó si me animaba a cantar solo y no sabía, me sentía un poco inseguro, pero al instante me apoyó y me dijo que no perdía nada si lo hacía. Así que lo hice y la pasé muy bien", recordó Gaspar, quien en ese momento quedó preseleccionado y a la semana recibió el llamado de la producción para viajar.

El sueño comenzó a cumplirse cuando llegó a Buenos Aires junto a su papá. Para Gaspar era imposible pensar en vivir esta aventura sin el apoyo de Jorge.

"Tenerlo conmigo en ese momento es lo más lindo que me pudo pasar. Como lo dije en el programa, es mi ídolo máximo", aseguró.

Luego de la velada, las emociones y los buenos augurios que le brindaron artistas como Patricia Sosa o Celeste Carballo (a quienes Gigena no conocía del todo, pero que sabía que eran grandes compositoras) llegaron las repercusiones y principalmente la alegría.

Ahora solo queda esperar a la segunda instancia, que será pronto, según expresó Gaspar. "En cualquier momento me llamarán para grabar en el siguiente programa. Lo más pronto posible comenzaré con los ensayos", agregó y contó que el dúo con su papá quedará por un tiempo en stand by.