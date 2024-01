Gaspar Gigena lanzó un videoclip junto con Rodrigo Tapari

Gaspar Gigena todavía no logra entender todos los buenos momentos que vive desde que se presentó en el reality "Canta conmigo" y la gente conoció su voz, que cautivó a muchos, entre ellos, Rodrigo Tapari, uno de los referentes de la movida tropical que la joven promesa puntana admira profundamente.

Todo comenzó cuando en el programa de Marcelo Tinelli del cual el puntano fue participante y llegó a las instancias finales en 2022 el artista decidió cantar en vivo unos versos de "Fue culpa de los dos", una de las tantas canciones que tiene Tapari y que en ese momento el mismo Rodrigo lo acompañó en el escenario para interpretarla a dúo.

"La canto con mi guitarra desde los doce años y ese momento en el programa fue muy especial para mí", agregó Gaspar.

El tiempo pasó, el reality terminó y Gigena comenzó a crecer popularmente en las redes sociales. Hizo lazos con otros artistas nacionales y el vínculo con Tapari no se perdió.

Luego de varios intentos y mensajes que Gaspar le envió a Rodrigo, el dueño de la canción aceptó y lo invitó al puntano a grabar el videoclip de "Fue culpa de los dos" que actualmente se encuentra disponible para disfrutar en el canal de YouTube de Gigena.

"Fue una experiencia muy bonita, un sueño cumplido. Poder grabar la canción que cantaba de niño con el autor original es una oportunidad única", expresó el artista que grabó el videoclip en una casa abandonada en pleno Buenos Aires.

Soñé siempre con este momento y no sabía qué me iba a suceder. Me siento muy agradecido por todo lo que se viene"

Además, conocer a fondo a Rodrigo fue especial porque "es un artista que tiene un corazón enorme y que te deja muchas enseñanzas y consejos para seguir adelante".

Luego de su paso por el reality, Gaspar aseguró que todo cambió para bien. Que lo reconozcan en la calle o lo alienten a seguir su carrera profesional lo llena de motivaciones para no abandonar sus sueños.

"Lo que me sucede como artista me hace pensar y aconsejar a otros niños o jóvenes de mi edad a que no tengan miedo a nada, que hagan lo que más les guste y que todo lo disfruten porque los sueños se cumplen", expresó.

Actualmente, Gigena trabaja como músico. Hace giras por todo el país, compone y graba canciones para hacerse aún más conocido. Tiene muchas colaboraciones con otros colegas y sigue adelante sin miedo a nada. "Se acerca un tema propio ideal para el verano", adelantó.