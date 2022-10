Pedro Barroso, con asistencia perfecta en la Corre El Diario

Pedro Barroso confirmó su participación en la Corre El Diario 2022 y de esa manera pasó a formar parte de una lista selecta de atletas que han estado en cada una de las ediciones. El daractense fue tercero en la general el pasado año y su mejor performance la consiguió en 2016, cuando se ubicó segundo por detrás del riojano Gustavo Frencia. Ahora, quiere volver con todo y subirse otra vez al podio.

"Siempre he estado entre los cinco primeros. Creo que todos los que corren estos tipos de competencias importantes y de renombre quieren estar lo más arriba posible. Sabemos que cada carrera es diferente. Que cada circuito es diferente. Y lógicamente, no todos estamos de la misma forma. Sin embargo, la idea es siempre la misma: dar lo mejor de uno, hacer una buena carrera y disfrutar al máximo", comentó Pedro.

Acostumbrado a ser protagonista, el daractense se encuentra transitando un 2022 muy movido, en el que se destaca el tercer puesto de la general en la media maratón de La Pedrera y el primero en la tradicional prueba cordobesa de 15K que une las localidades de Bulnes y Coronel Moldes. Además, viene de hacer un gran papel en el último Campeonato Nacional Master de atletismo desarrollado en la pista "Pedro Presti" de San Luis, donde ganó su categoría (45 a 49 años) en las competencias de 5.000 y 10.000 metros.

En la pasada edición, el daractense ocupó el 3º lugar en la general de los 10K. El ganador fue el olímpico Luis Molina.

Pedro, quien este fin de semana se presentará en Junín, provincia de Mendoza, adelantó que el circuito de los 12K diseñado para esta séptima edición no será para nada fácil, ya que cuenta con condimentos que lo vuelven especial. "Es una distancia nueva, con un recorrido un poquito más largo. Tiene subidas y bajadas, es un lugar hermoso para hacer este tipo de competencia y poder disfrutar lo que a uno más le gusta", dijo.

"Seguramente a los que estamos acostumbrados al llano nos va a costar un poco más. Yo suelo entrenar en Justo Daract en terrenos ondulados, no tanto como El Volcán lógicamente, pero sí hago trabajo de repeticiones en cuestas que me sirven para planificar este tipo de carreras. Va a ser una sola vuelta y voy a tratar de adaptarme y dar lo mejor", agregó Pedro, quien también destacó que está "la parte mental, lo psicológico, que hay que trabajar para no decaer durante el recorrido".

Corre El Diario es una competencia instalada en el calendario provincial, que crece año a año y que el próximo 15 de octubre contará con las distancias de 5K y 12K; esta última debutando con un circuito nuevo y entretenido para los atletas que esperan la partida y poder desafiarse a sí mismos.

"La carrera ha ido evolucionando año tras año. En cada edición suma a muchísimos atletas y esto se debe a que todos quieren estar y ser protagonistas", cerró Pedro, quien se presentará junto a su hija Giuliana, quien está teniendo un gran 2022 y se apunta como candidata entre las damas.

Redacción/MGE