Zaide Xacur asistió a la Paris Fashion Week

Una joven estudiante de diseño de indumentaria miraba fascinada la tapa de "Para Teens" en el puesto de diarios. Sobre la cabeza de una modelo adolescente posaba su primera pieza de diseño hecha específicamente para la publicación de moda, un gorro de invierno con pompones de colores. Esa sensación y orgullo determinó la carrera de Zaide Xacur. De ese día a hoy pasaron muchos años, pero la pasión por su profesión se mantiene intacta. A principio de mes, la diseñadora participó, en representación de San Luis, junto a varios artistas del rubro, de un desfile que se realizó en la Feria Internacional del Turismo (FIT) en La Rural, en Buenos Aires. Allí mostró su colección primavera-verano 2022 y luego viajó a París para presenciar como invitada la Semana de la Moda.

Dos veces al año las grandes capitales de la moda, como Nueva York, Tokio, París y Buenos Aires realizan una presentación de las nuevas tendencias, en cuanto a prendas de vestir que regirán las temporadas de otoño-invierno y primavera-verano. Zaide viaja todos los años a la ciudad francesa para inspirarse de los grandes diseñadores de las casas de moda más importantes del mundo como Dior, Saint Laurent, Victoria Beckham, Balenciaga, Balmain y Coperni.

“Creo que París es la pasarela más importante del mundo. Si bien hay muchos desfiles, también hay varias presentaciones y showrooms muy interesantes de marcas conocidas y de otras que no lo son, que solo están en París durante esa semana. Los años de experiencia en este medio me han permitido desarrollar una red de contactos profesionales, que me permiten ingresar a diferentes tipos de eventos. Además, llevo prendas pedidas para clientas especiales que ya me conocen. Traje tapados tricolores de pana que hice en el invierno de Argentina y unos trenchs con las estampas de la nueva colección que saldrá dentro de muy pocos días”, explicó.

Este año, la artista de la moda, llevó varias de sus prendas de invierno para sus clientas parisinas y se trajo toda la inspiración para, en unas semanas, comenzar a crear su nueva colección 2023.

“Este viaje me sirve muchísimo de inspiración en cuanto a la elección de telas, colores, texturas y tendencias, me permite estar un año adelantada”, comentó.

Llegar hasta ese lugar no fue casual y requirió de mucho esfuerzo. Luego de terminar sus estudios secundarios, la puntana se mudó a Buenos Aires para empezar la licenciatura en Diseño Gráfico, pero mientras cursaba la carrera se dio cuenta que eso no era precisamente lo que quería hacer.

"Soy muy inquieta y no me veía pasando horas frente a una computadora, entonces empecé a estudiar en simultáneo en la misma universidad Diseño de Indumentaria y me encantaba. Así que también me recibí de eso y tuve la suerte de hacer mis prácticas en Madrid, España, con la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada”, recordó con orgullo.

“El momento en el que supe que esto era lo mío fue cuando era estudiante. Un verano me piden para una materia que haga un gorro de invierno, para una nota en la revista 'Para Teens' y diseñe un gorro de pompones. Cuando fui a comprar la revista para ver la nota con mi gorro, me encuentro con que estaba en la tapa. Para mí en ese momento fue algo increíble. Dije: ‘Esto me apasiona, es lo mío’. Era mi primer diseño y fue tapa. Todavía lo tengo, creo que fue un antes y un después en mi vida. Siempre que viajo tanto por Argentina como al exterior, investigo dónde queda “el Once” de cada lugar y si o si un día de mi viaje es dedicado a ver telas, estas son una de mis fuentes de inspiración más importante. Yo miro una tela y ahí imagino la prenda”.

De regreso a Argentina, a Zaide le espera muchísimo trabajo. “Todavía tengo que terminar la nueva colección, que en unos días saldrá a la venta” y a fin de mes comenzará con el diseño de la temporada de invierno 2023. "Este rubro no te da respiro”, dijo entre risas.

Redacción/MGE