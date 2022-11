"Esperamos unos 35 mil argentinos en Qatar"

Guillermo Nicolás, el embajador argentino en Qatar, abrió las puertas de su casa y recibió a El Diario de la República.

El cordobés, antes de llegar a la capital del país que recibe al Mundial de fútbol, cumplió tareas como director de África del Norte y Medio Oriente en Cancillería. Además, había sido encargado de negocios en Irán.

“La idea es mostrar la casa de ustedes y poner a disposición la embajada durante todo el Mundial”, dice Nicolás, y a título personal cuenta que “un año atrás no me hubiese imaginado estar acá, será mi primer Mundial; antes fui a ver algún partido en Córdoba en el Mundial 78”.

El embajador, en relación a las inquietudes de los argentinos en la previa a la Copa, marcó que “hace varios meses las consultas fueron cambiando a medida que se acercaba el Mundial, primero fueron las entradas, después el hospedaje y ahora surgieron algunos problemas con la Hayya Card que complicaron el ingreso y estamos a disposición para acercar soluciones”.

Nicolás asegura: "Esperamos unos 35.000 argentinos, en un número que puede incrementarse con la Selección pasando de fase”, e intenta transmitir tranquilidad sobre lo que se dijo en la previa, en cuanto a las restricciones y lo que está pasando: “Este es un país que tiene reglas rígidas, normativas duras, con cierta laxitud en la Copa, con otro tipo de actitud ahora. Básicamente no hay que llamar la atención, cosas como no estar con el torso desnudo, sabiendo que no se puede consumir alcohol porque cerveza no se vende. Más allá de eso no veo ningún tipo de inconveniente, como que se podrán representar muestras de afecto sin ningún problema”.

El cordobés asegura: “No hay que venir con miedo y tener la mente abierta para entender una cultura diferente y respetarla. Con esos puntitos básicos, se puede garantizar una buena estadía en el país”.

“Esta es una muy buena ocasión para meternos en una cultura muy diferente. Esta zona no es un lugar al que habitualmente uno viene a hacer turismo, por eso es una linda oportunidad de conocer un país muy diferente”, dice Guillermo y cierra la charla con El Diario de la República, a centímetros de una casaca enmarcada con el 10 de Messi, valorando “el esfuerzo que hacen desde el interior para venir, para estar acá, por eso es un gusto recibirlos. Y en cuanto al fútbol, con la presencia de Lionel, se ve a un equipo muy afianzado y nos ilusiona a todos”.