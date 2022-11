Miguel Baldoni: "La derrota nos hizo fuertes"

Miguel Baldoni, el puntano campeón argentino y sanluiseño de rally, y con varias actuaciones mundialistas, no sólo usa sus pies para acelerar y frenar; también es un eximio futbolista que cuenta con un paso fugaz por las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda. El "Coyote Puntano" analizó la derrota de Argentina ante Arabia Saudita, anticipó lo que viene y hasta se animó a armar un equipo en donde él sería titular.

"Vi bien a la Selección Argentina, creo que el error fundamental fue que subestimamos al rival. En el Mundial son todas finales y hay que jugar cada partido como tal. Este cotejo en particular fue muy controlado en el primer tiempo, merecimos 2 o 3 goles de diferencia pero Arabia Saudita desplegó una estrategia de juego muy riesgosa, como es tirar el fuera de juego, y le salió a la perfección", comenzó el detalle Baldoni, quien se considera un wing derecho de los de antes, "esos que abastecen a los goleadores y también convierten".

El detalle de la derrota estuvo en el sistema de juego árabe: "Con el diario del lunes decimos que el técnico de ellos es un fenómeno y acertó con este planteo, pero no hay que olvidarse que nos anularon varios goles, incluido uno a Lautaro Martínez por el hombro. No hubiera imaginado nunca que nos jugaran así, menos con una potencia como es Argentina. Pero les salió bien, nos ganan un partido en mil con esa táctica".

El puntano es un convencido de que esta derrota impensada traerá cosas positivas. "En el segundo tiempo fueron dos remates y dos goles de ellos; Argentina se quedó sin reacción y se congeló el juego, no generamos situaciones de la misma manera y el arquero de ellos fue figura. Creo que es preferible que nos haya pasado ahora, este golpe que nos dieron nos hizo tocar fondo de arranque. Seguramente Scaloni trabajó estos días en las falencias y en subsanar los errores que cometimos, tanto en defensa como en ataque".

Mañana, Argentina tendrá un partido clave ante México, será la continuidad o no de la Selección en Qatar: "Los mexicanos van a plantear un juego similar al de Arabia, no tan audaz en el fondo, pero sí especulando y ensuciando mucho el juego en el medio. Pero vamos a ganar, dos a cero. Eso sí, sufriendo mucho", detalló Miguel, quien además se aventuró a dar un equipo: "Creo que en este equipo y con semejantes jugadores, mi lugar en la Selección sería como chofer del micro que los lleva y los trae a los partidos. Pero si tengo que armar el equipo ideal me pongo. Plantearía un esquema 4-2-4 con Leo Messi arriba, tirado bien de enganche donde más le gusta jugar. Yo iría como wing derecho, con la camiseta número 7, con mucha proyección y gol. Lo pongo a Lautaro Martínez al medio para abastecerlo en todo momento, y por la otra banda a Ángel Di María. Después, hay jugadores como De Paul y el 'Dibu' Martínez que no pueden faltar".

Cuando Miguel tenía 10 años, y jugaba en la EFI de San Luis, fue a una prueba de juveniles en Independiente de Avellaneda; allí, entre más de 250 niños, quedó seleccionado.

"Fui a la prueba porque Independiente era el equipo de mi abuelo. Tuve la suerte de quedar y jugué algunos meses. Pero no me adapté a la vida de la pensión y a estar lejos de mi familia, por lo que decidí pegar la vuelta. La vida del jugador de fútbol es muy sacrificada y no todos llegan, por eso soy un convencido de que los muchachos de la Scaloneta van a dejar todo y nos van a llenar de orgullo en todo lo que queda de Mundial".

Redacción / NTV.