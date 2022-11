Wos suena en Qatar cuando Argentina anota un gol; cada Selección eligió una canción

Cuando Lionel Messi anotó el 1 a 0 ante México, en el estadio Lusail sonó "Luz Delito" con la inconfundible voz de Wos. Y la canción volvió a escucharse con el 2-0 de Enzo Fernández.

Ese es el tema elegido por la Selección Argentina para festejar en Qatar. Pero cada seleccionado pudo elegir su canción para acompañar los gritos sagrados en las canchas qataríes. Algunos le dejaron dos al DJ.

Australia

Men at Work: "Down Under"

Powderfinger: "On My Mind"

Bélgica

MC Devil: "Deviltime"

Brasil

Escola De Samba: "Esquentado O Couro"

Canadá

Northside Benji: "30,000 Feet"

Meek Mill featuring Drake: "Going Bad"

Camerún

Les Mytheurs: "Mbandjoh"

Costa Rica

Ghandi: "El Otro Gol"

Los Ajenos: "Ole Ole"

Croacia

Marko Lasic: "Srce Vatreno"

Colonia: "Svijet Voli Pobjednike"

Dinamarca

VM Holdet (the 1986 Danish World Cup team): "Re-Sepp-Ten"

España

Raphael: "Mi Gran Noche"

Inglaterra

Gala: "Freed from Desire"

Dua Lipa: "One Kiss"

Francia

Blur: "Song 2"

Alemania

Nickelback: "When we stand together"

Ghana

Sarkodie: "Oofeets"

Irán

HM: "Iran1400"

Ecuador

Damiano: "Ecuador, Si Si Puedo"

Japón

Ukasuka: "Syori No Emi Wo Kimi To"

Marruecos

Hamid Bouchnak: "Allez Allez Maroc"

México

Mariachi Vargas: "Son de La Negra"

Países Bajos

Shouse: "Love Tonight"

Bellini: "Samba De Janeiro"

Polonia

Piersi: "Balkanica"

Gala: "Freed From Desire"

Portugal

Xutos: "A Minha Casinha"

David Carreira: "Vamos com Tudo"

Qatar

Hena Maak: "Al Majmoua"

Arabia Saudita

Rashad Al Majeb: "Al Saudia"

Senegal

Bespoke song

Serbia

Preko Sveta: "Rasta"

Svetozar Lazovic Gongo: "Uzicko Kolo"

Corea del Sur

BTS: "IDOL"

Trans Fixion: "The Shouts of Red"

Suiza

Gala: "Freed From Desire"

Túnez

Adnan Dogru: "Muhammed"

Saber Rabei: "Sidi Mansour"

Uruguay

The La Planta: "Cumbia Pa La Seleccion"

Estados Unidos

Mase: "Feel So Good"

Gales

Zombie Nation: "Kernkraft 400"

The Barry Horns: "This is Wales"