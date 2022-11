Logró salir de la depresión con ayuda del bordado

Este domingo se realizó el evento Un viaje a tu creatividad, en Casa de la Cultura, liderado por Ayelén Domingo, una joven que encontró en el bordado y en el emprendimiento Taller Creativo la forma de salir de una depresión.

Con un slogan que la representa, “Para almas creativas de manos inquietas”, el proyecto nació en 2018 cuando se cruzó por primera vez con el arte de bordar. "Esta disciplina me ayudó a atravesar una depresión muy profunda por la que yo estaba pasando, fue algo sanador. Entonces decidí crear un espacio donde poder brindarles a otras personas mi experiencia y mostrarles que se puede salir adelante, no importa cuán mal lleguemos a estar", expresó.

Arrancó muy de abajo en el living de su casa, con sillas todas diferentes, lanas que tenía guardadas; de a poquito fue comprando bastidores y aquello que le hacía falta. Todo con muchísimo esfuerzo, trabajo y ganas de crecer.

Después, empezó a querer más y se animó a progresar. Transformó su hogar en el espacio de creación donde se gestaba el emprendimiento que hoy capacita a muchas personas de Villa Mercedes y que tuvo una gran respuesta. "Pude tener todas las sillas iguales, potenciarme en lo estético, quería brindarles a las alumnas algo más allá que aprender a bordar, como por ejemplo bienestar", expresó Ayelén.

Tarde creativa. Casa de la Cultura fue sede de charlas, talleres y muestras. Foto: Fer Miranda.

En el 2021 pudo abrir su taller en otro lugar, ya con todas las comodidades que quería, no solo para dar las clases sino también para la venta de insumos, que se encuentra en la calle Pueyrredón. Con el pasar del tiempo se fue perfeccionando, haciendo capacitaciones y cursos.

Taller creativo pasó de ser una apuesta con el objetivo de salir adelante a convertirse en un espacio con varias profesoras para aprender más cosas. Llegar a eso se fue dando naturalmente. Las instructoras que hoy enseñan técnicas de bordado y costura fueron sus alumnas, a quienes pudo conectar y les ofreció ser parte de su espacio.

“Un pilar fundamental en mi vida y en la creación de todo esto fue mi mamá, María Elena Molina. Yo en el 2018 estaba saliendo de una depresión muy profunda después de varios años, y ella estuvo ahí para ayudarme y aprender conmigo todo lo que significaba emprender porque ninguna de las dos sabíamos cómo se hacía. Hasta el día de hoy me sigue acompañando en todo, así que estoy muy agradecida con ella”, contó Domingo muy emocionada.

La idea de realizar este encuentro surgió no solo para la difusión del arte de bordar, sino también para inspirar a la comunidad de niñas y mujeres con el fin de aprender un oficio manual.

El Diario le consultó qué le diría o aconsejaría a alguien que quiere emprender y no tienen idea de cómo ni por dónde empezar. Y Ayelén respondió: “Lo primero es tener muchas ganas, pero no solo de emprender, sino también de salir adelante; porque yo antes de Taller Creativo, tuve otros cinco emprendimientos, pero a ninguno le puse el alma que le puse al espacio que tengo hoy”. Y cerró diciendo: "A la Aye del 2018 llena de incertidumbre, le diría que no sabe lo que le espera, que no se preocupe, que va a estar todo bien".

Redacción/ALG