Andrés Lugli: "Vamos por el buen camino para consolidarnos"

Tiene un rol muy importante, que es el de conducir gran parte de los avances de GEPU, y tiene la confianza de un entrenador que lo conoce mucho y sabe lo que puede dar. Pero también tiene, a pesar de sus 26 años, una experiencia de 9 años en distintas categorías del básquet nacional que lo respaldan.

Andrés Lugli, el santafesino de San Lorenzo, charló con El Diario y analizó el presente del equipo, la importancia del apoyo de la gente y la comunión del grupo que comparte el secreto del éxito con el Boca de Hugo Ibarra.

—¿Qué balance hacés hasta acá del equipo?

—En el debut el resultado fue el esperado. Nos encontramos con un equipo muy consolidado como Ameghino, que tiene hace 6 o 7 años el mismo entrenador y prácticamente los mismos jugadores; nos costó hacer nuestro juego y perdimos por ocho puntos. Después pudimos empezar a acomodarnos más en la parte colectiva de atrás. Teníamos malos arranques del tercer cuarto y vamos corrigiendo, ya que el comienzo de la segunda mitad es de los momentos más importantes del partido.

—Da la impresión de que se endurecieron defensivamente.

—Es parte de la conexión que un equipo nuevo logra con el roce. El "Lobito" (Fernández) dice que después de la décima fecha el equipo tiene que estar completamente consolidado; llevamos cinco y vamos en ese camino. Ahora llegó Tirrel (Brown) para completar el grupo. En la gira tuvimos a algunos jugadores con fiebre y otros problemas, y creo que respondimos bien como equipo a esas situaciones, todo eso nos hace ver que estamos en el buen camino hacia la consolidación.

—En el partido ante San Isidro mostraron una gran versión.

—Es importante jugar bien y ganar en esos partidos claves. Yo les digo partidos claves a esos equipos: San Isidro, Barrio Parque, Ameghino, Villa San Martín, equipos que están muy bien armados y que si los ganás, a la larga van a ser muy importantes en la tabla. Hablando puntualmente de la última victoria, enfrentamos a un rival que presiona los 40 minutos y te obliga a jugar desordenado. Lo bueno fue que en ese desorden que propone encontramos dinámica y respetamos los buenos momentos de cada uno para sacar el partido adelante.

—¿Cómo evaluás tu desempeño¿ ?Sentís que podemos ver más de vos?

—Uno siempre quiere mejorar, ojalá siempre pueda jugar un poco mejor. Me siento muy cómodo con el entrenador, a quien conozco, con los compañeros. Recién van cinco fechas, ahora tenemos dos partidos de visitante y esperemos que sea una gira positiva como la anterior.

—¿Del apoyo de la gente qué me podés decir?

—Yo seguí mucho a GEPU desde la temporada pasada y la verdad es que me encanta que vaya tanta gente y lo viva con mucha pasión. Me tocó jugar en Estudiantes de Olavarría, que tiene una hinchada similar, y la verdad es que a mí en lo particular me motiva mucho, estoy contento por ver la cancha así. Es una temporada larga así que ojalá les gustemos como equipo, y que quiera ir cada vez más gente a la cancha.

—A veces nosotros lo normalizamos, pero no es el común de todas las canchas del país ese apoyo...

—Yo no lo normalizo para nada, al contrario, siento que tenemos un extra en todo. Me ha tocado jugar en equipos a los que lo siguen 50 o 100 personas, o que no pueden ir por diferentes motivos, y la verdad es que jugar con la cancha como estaba el "Emilio Perazzo" el otro día es lo mejor que te puede pasar como jugador.

—Hablame del cuerpo técnico, ¿son muy intensos?

—Nos da mucha confianza, son súper profesionales en el día a día, con un ambiente muy bueno que genera un clima muy positivo; entonces a la hora de jugar todos estamos comprometidos y nos motivamos uno al otro. Cuando mirás al banco ves a gente que está defendiendo la camiseta como vos, con la misma entrega, y eso nos ayuda.

—Por último, ¿qué tipo de grupo humano se formó en este GEPU?

—Es un grupo muy lindo; estamos comiendo muchos asados, viste que eso siempre suma (risas). Encontré muy buenas personas, buenos compañeros, la verdad es que a veces encontrás jugadores con los que te llevás bien solo adentro de la cancha, pero acá están consolidadas las dos partes. Sabemos ser serios para entrenar y compartimos tiempo libre, creo que estamos haciendo una muy buena comunión. Esperemos seguir así: que sea con triunfos y asado.