Las dos caras de una misma historia

Cuando Santiago de la Fuente, Mikel Maury, Carlos González y Antonio Romero se juntaban en la casa del primero para zapar algunas canciones, nunca se imaginaron que lo que estaban haciendo iba a trascender las fronteras de su querida Venezuela. Desde ese momento pasaron seis años, un EP y dos álbumes de estudio, aunque al segundo lo dividieron en dos partes complementarias y los diferenciaron con los títulos “Carita feliz“ y “Carita triste”. El mes pasado, la banda de pop caribeño lanzó el single y el videoclip “La misma historia” que está en la segunda parte de esta producción. Con todo ese material, los venezolanos se preparan para comenzar una gira que los llevará por España, Portugal, Holanda y Alemania junto a los puertorriqueños de Cultura Profética.

Por motivos conceptuales, Anakena decidió que lo mejor era separar su segundo álbum en dos partes, entre la felicidad y la tristeza. “Este disco cuenta una historia de desamor de un personaje que inventamos y quisimos retratar en estas canciones. La idea era cómo podíamos hablar de una misma historia de desamor desde dos perspectivas completamente opuestas", dijo Santiago.

Ambos álbumes cuentan la misma historia del mismo personaje, solamente que en el triste resaltaron sentimientos malos de una relación como la frustración, el engaño, la ira y la tristeza. Y en "Carita feliz", la banda mostró todas las partes bonitas del amor, la autosanación, el amor propio, pintado de otros colores. "Queríamos saber qué tan lejos podíamos llegar con estos conceptos, qué tan oscuros y bonitos nos podíamos poner al hablar de las mismas situaciones.”, agregó el cantante.

“La misma historia" siempre fue una de las canciones favoritas de la banda. "Es como de esas canciones que siempre nos emocionan. Yo creo que está más que nada atada a las referencias del disco y a la música que escuchábamos cuando lo estábamos haciendo. Teníamos una fiebre por ese tipo de música".

El grupo disfruta mucho cuando la toca en vivo y los integrantes desde el principio tuvieron muy en mente el video de esta canción. Siempre la imaginaron en blanco y negro, muy minimalista y abstracta. Por eso, apenas tuvieron espacio, tiempo y dinero para hacer el videoclip, se lanzaron a la aventura.

En una etapa más visual y a la espera de su gira por Europa, la banda continúa la producción de videoclips y en diciembre promete lanzar uno nuevo para nutrir sus redes y su canal de YouTube. “Somos un grupo que nos cuesta mucho frenarnos y mirar hacia atrás el camino recorrido, siempre estamos unos cuatro pasos adelante, pensando qué vamos a hacer en unos meses. Como que nunca estamos satisfechos; eso es bueno, porque a veces somos insaciables".

En la otra línea de pensamiento, el músico venezolano cree que también es importante detenerse y agradecer por todo lo que les está pasando. Cuando empezaron con la banda no tenían muchas expectativas, no porque no creyeran en el proyecto, sino porque no lo hicieron con una finalidad comercial inicialmente. "Fueron nuestros amigos quienes nos alentaban a seguir. Hemos ido meta a meta, estamos en una constante autosuperación. Yo creo que ahora nos queda un trecho larguísimo por superar, hemos logrado cosas muy bonitas, pero no estamos nada conformes con lo que falta, queremos que dure para largo”.

La historia del nombre de la banda es parte de una tradición particular de Venezuela, en especial de Caracas, de donde es oriunda la agrupación. “Hay una costumbre en mi país que es que a las casas le ponemos nombre, más allá de la dirección en donde esté ubicada tienen un nombre propio y es completamente legal. Mi casa, el lugar donde ensayamos y compartimos la vida se llama ‘Anakena’ y es el nombre que le puso mi mamá. Cuando ella era chiquita viajó a la Isla de Pascua en Chile y estuvo en una playa que se llama así. Ella se prometió que si algún día tenía su propia casa le iba a poner ese nombre”, afirmó.

Sobre la gira, Santiago contó que van a hacer seis fechas en diferentes ciudades. Estarán en Barcelona, Madrid, Lisboa, París, Amsterdam y Frankfurt gracias a una invitación que llegó a través de su agencia de booking, la misma que organizó la gira de Cultura Profética por Europa.