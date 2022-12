Notifican a entre 35 y 40 vecinos por día por derrochar el agua

Sanciones. Para evitar multas, en estos casos se debe utilizar agua de perforaciones y no de la red potable. Foto: Fer Miranda

Obras Sanitarias Mercedes (OSM) realiza entre 35 y 40 notificaciones diarias a los vecinos por el derroche de agua. Ante la emergencia hídrica que atraviesa la provincia, el equipo de inspectores recorre las calles a diario para evitar que utilicen mal el servicio, ya sea cambiando el agua de las piletas o lavando los autos, entre otros usos.

“Estas acciones se notan mucho desde el comienzo del día, temprano, porque empiezan a desa-gotar las piscinas de lona y a las 6 o 7 de la mañana se ve el agua en la calle; para evitar eso es recomendable asesorarse y utilizar los productos que permiten que dure limpia toda la temporada de verano. Lo mismo sucede con el lavado de veredas y el riego de las calles de tierra, e inclusive hemos visto que lo hacen con el pavimento”, comentó Alberto Oga, jefe del Programa Cuerpo de Inspectores del organismo.

El procedimiento que realiza el personal es acercarse al domicilio y hacer un aviso por medio de un escrito, y queda asentado en el sistema. Si observan que nuevamente hay una irregularidad, directamente efectúan la multa, que luego es derivada al Tribunal Municipal de Faltas para que fije el monto a abonar.

“Hacemos esa única notificación y les dejamos la copia. Nuestro objetivo no es salir a multar, sino que puedan entender por el momento que estamos pasando”, dijo Oga.

Además, indicó que por lo general las personas entienden que no actuaron bien, piden disculpas y no vuelven a cometer la infracción, pero algunos hacen caso omiso. “De todos modos, nosotros les explicamos cuáles son las consecuencias de derrochar y por qué queremos evitarlo. Depende mucho de la ubicación: donde más inconvenientes registramos fue en la zona oeste de la Estación y en el microcentro por el lavado de veredas en los comercios, que lo hacen los días que no corresponde”, detalló.

Oga indicó que hace unos días tuvieron un reclamo por falta de agua en un complejo habitacional y, cuando se acercaron a hacer los controles correspondientes, detectaron alrededor de quince piletas llenándose con el flujo de la red.

El dato: hace unos días, un equipo de Obras Sanitarias extrajo muestras del Río V para controlar el estado del agua, que es utilizada para ser potabilizada y para el uso recreativo en los campings.

“Esto hace que disminuya notablemente la presión y por eso no contaban con el servicio. En estos casos tienen que contratar un camión que las llene, porque hay empresas que lo hacen y también los bomberos voluntarios”, sostuvo.

Para realizar una denuncia, los vecinos pueden comunicarse al Sistema Único de Reclamos, número 147, o al teléfono de OSM, 2657432980. “El cuerpo de inspectores sale a la calle durante la mañana de 7 a 14 y luego hay otro turno hasta las 20, y también contamos con guardias; siempre tenemos parte del equipo controlando en distintas partes”, contó.

Por último, agregó que seguirán con las tareas de prevención y concientizando para que haya un uso adecuado y el recurso llegue a todos los sectores de la localidad.

“Podemos decir que un 60% de la gente entiende que es una situación seria y no solo a nivel local, y tenemos que estar comprometidos por el bien de nuestros hijos y nietos, porque es algo que nos afecta a todos”, añadió.

