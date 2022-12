Realizaron el cambio de autoridades en el Ejército Argentino

El Ejército Argentino cambió de autoridades este jueves en la Plaza de Armas, donde el coronel Gustavo Chimeno asumió como jefe de la Agrupación de Artillería de Campaña 601, cargo que ocupaba el coronel Rodolfo Rafael Sammartino.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, el intendente de San Luis, Sergio Tamayo y autoridades provinciales y municipales.

Sammartino brindó emotivas palabras de agradecimiento y de despedida. “Quiero agradecer a todos los integrantes de la agrupación que hasta hoy tuve la fortuna de mandar. He disfrutado y amé cada destino que me asignó el Ejército con la fortuna de terminar mi carrera mandando esta agrupación. Me voy orgulloso, contento, feliz y agradecido”, indicó el coronel saliente.

Asimismo, le expresó sus deseos de éxito a Chimeno y remarcó: “Estoy seguro que llevarás a la agrupación a un nuevo nivel de excelencia”.

SD.