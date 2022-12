Roedores de un tiempo moderno

En un mundo totalmente diferente al que se habitaba cuando Walter Giardino decidió fundar Rata Blanca, los roedores del metal argentino siguen en carrera y suman adeptos de todas las edades que cantan sus canciones y se emocionan con las historias que hay detrás de cada composición. Hoy, luego de nueve años sin pisar suelo puntano, el grupo vuelve a San Luis en medio de la gira que los lleva por diferentes puntos del país y que ya pasó por otras ciudades de América. El concierto será a las 22 en Comuna y las entradas se pueden conseguir a 4.300 pesos por Eventbrite. La gira provincial continuará mañana cuando la banda se presente en Auditorio Morrison, de Villa Mercedes.

En comunicación con etc, Giardino expresó que él y sus compañeros se encuentran emocionados de volver a San Luis y que lo que les genera total alegría es la mezcla generacional que se observará entre el público. El guitarrista sabe que gracias a los más de treinta años de trayectoria de la banda, los irán a ver niños, niñas, adultos, familias, amigos y parejas que apuestan al cancionero de Rata Blanca que cuenta con grandes clásicos como "La leyenda del hada y el mago" o "Mujer amante".

"Lo que me sorprende es que se suman chicos que no habían nacido ni remotamente estuvieron en este mundo cuando hicimos el primer disco y hoy vienen a los shows como si fuesen los años 80. Es muy lindo disfrutar de eso porque no todos los músicos tienen la posibilidad de vivirlo. Es increíble", expresó el guitarrista.

Para agendar

Dias: Hoy y mañana a las 22

Lugar: Comuna (hoy) Auditorio Morrison (Villa Mercedes)

Entrada: 4.300 pesos

Walter aseguró que la banda se encuentra en un momento muy satisfactorio, en el que se despiden de un año que los llevó de gira por Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador y Perú. Allí se volvieron a encontrar con públicos que no veían hacía mucho tiempo.

"Todo lo que nos pasa como banda siempre es bueno, grande y honesto. Eso es lo que se mantiene a través de los años y es lo que hace que todo funcione. No hay más secreto que el sacrificio y el amor que le pone uno a lo que hace. Nos sentimos bien, sabemos que el momento en que empieza el show es el que apaga todos los problemas o cuestiones que hay afuera", agregó el artista.

Giardino aseguró que Rata Blanca sigue con la apuesta de componer y grabar nuevos álbumes gracias a la constancia y el crecimiento de su público.

A la banda le sorprende que chicos muy chicos tengan al grupo como su música preferida y se emocionan con sus canciones. El guitarrista agradeció que "en un mundo donde el ambiente artístico se maneja con los ídolos populares, internet, la imagen y las redes sociales que perturban la cabeza, que las infancias escuchen rock y lo adopten como propio nos llena de orgullo".

Aunque no reniega de los nuevos estilos musicales ni de las modas, el guitarrista aseguró que tiene la solución para que el rock vuelva a los primeros planos: "Solo hay que difundir un poco más para que los chicos tengan opciones y elijan nuestra música".

Luego de la gira que les espera por Argentina, el 2023 llega con un disco nuevo entre manos. "Deseamos que la música nueva trascienda como trascendieron las canciones que se transformaron en clásicos para la historia del rock y quedaron para siempre en el corazón de la gente", concluyó Walter.

Redacción/MGE