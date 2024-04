"Rata Blanca" vuelve a San Luis con canciones nuevas

Resistentes como junco, “Rata Blanca” sigue adelante porque el rock los moviliza. Así lo siente Walter Giardino, el guitarrista de la agrupación que después de más de 35 años de trayectoria es un emblema dentro del rock argentino. Hoy, el miembro fundador de la banda regresa a San Luis junto con Adrián Barilari, su ladero inseparable, y algunos integrantes nuevos que lograron conservar la mística del hada y el mago.

El concierto será a las 21 en el Cine Teatro San Luis y las entradas varían según la ubicación. Las más baratas se consiguen a 15.000 pesos y los palcos más caros cuestan entre 33.000 y 38.000 pesos. Ayer se sumaron nuevos tickets a 46 mil pesos, que como todos se venden por Entradasweb.

Giardino, en comunicación con etc., expresó su alegría al regresar a la provincia, una tierra que —dijo— siempre lo recibió con el abrazo de sus seguidores, el respeto de los colegas y paisajes que lo conquistaron.

"Siempre es grato volver a ciudades como San Luis, donde sabemos que tenemos fans que nos esperan. Estamos muy contentos. En lo personal, tengo hermosos recuerdos de su gente y sus paisajes cálidos y tranquilos", recordó el guitarrista.

Además, Walter adelantó que la banda traerá "nuevas canciones que conformarán un próximo material pronto a salir”, luego de más de ocho años de silencio discográfico. Para el instrumentista, “será muy bueno volver a tocar para los seguidores de siempre y las nuevas generaciones de hardrockeros".

El mes pasado, Giardino y su coequiper Adrián Barilari anunciaron que "Rata Blanca" tenía nueva formación luego de la sorpresiva salida de dos de sus miembros históricos: Fernando Scarcella y Pablo Motyczak. En sus lugares, llegaron el baterista Alan Fritzler y el bajista John Paul Chotas, que serán quienes pisen suelo puntano junto con el dúo dinámico. A ellos se sumará el tecladista Danilo Moschen.

"Era un cambio necesario y se nota en la performance, la intensidad y la interna del grupo. Estoy muy conforme con el trabajo de los nuevos músicos porque se acoplaron muy bien", contó Walter, líder natural desde la guitarra.

Los años pasan y "Rata Blanca" para Giardino se transformó en un tesoro. El músico describe a la banda como un "proyecto que acumula años y mucha experiencia".

"Formé mi primera banda cuando tenía 12 años y en los 80, cuando era un joven veterano, aposté por ‘Rata…’ y pasó lo que pasó. Ser una banda de culto o inspiración de nuevas generaciones lo decide el tiempo, pero estoy seguro de que si eso sucede, me sentiré muy honrado. Por ahora, mi mente solo piensa en crecer y crear nuevos capítulos de esta historia que tanto me gusta", expresó.

Sin embargo, Giardino siente que no está dentro del mainstream del rock nacional y que sus canciones cada vez más son escuchadas por públicos más selectivos. "Si bien siempre nos tratan con un enorme respeto dentro de la música nacional, definitivamente no nos entendemos con el mainstream. La verdad es que me gusta saber que todo lo que pasa es por la música que compongo e interpretamos con los demás integrantes sobre los escenarios, y no por ser un producto de moda o por caerles bien a algunos personajes con cierto poder en los medios y en la industria", concluyó.