Lo juzgan por tirar a su ex de una pasarela

"Pensé que me iba a morir”. Eso sintió Verónica Bordón luego de ser arrojada hacia el Río Trapiche desde la escalinata de una pasarela, de casi dos metros de altura, el 24 de junio de 2020. La caída le provocó una fractura expuesta en una pierna y un brazo, y quien la empujó fue Roque Noé Arrieta, su ex, quien este miércoles llegó a la primera audiencia del juicio oral en su contra con un pedido de pena de 4 años y 6 meses de prisión.

El tribunal colegiado integrado por Fernando de Viana, Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zabala Chacur comenzó a juzgar este miércoles a Arrieta, que se encuentra en el Servicio Penitenciario Provincial desde el 7 de julio de 2020, cuando la entonces jueza Penal 3, Virginia Palacios, lo procesó por "Lesiones graves calificadas por mediar violencia de género y por el vínculo".

La primera testigo fue Bordón, quien se mostró muy nerviosa al recordar lo vivido y quebró en llanto varias veces. En su declaración recordó que el día del hecho se encontró con Arrieta de frente en el sector de la escalinata que está a metros del hotel Class, en El Trapiche, por calle San Martín, y que antes de empujarla al vacío le dijo que la mataría.

“Cuando caí me miró, yo le pedí ayuda y se fue. Hacía mucho frío, estaba congelada el agua. Ese día pensé que no vería nunca más a mis hijas”, dijo entre lágrimas.

Contó que unos cinco minutos después, un chico le brindó atención hasta que llegó la Policía y la ambulancia, en la que fue derivada al hospital de la localidad y por la severidad de sus heridas, luego fue trasladada hasta el Hospital San Luis.

“Yo ya había recibido maltrato psicológico y físico. Él me pegaba. Me decía que era una enferma, no sabía por qué. Nunca denuncié porque cuando me pegaba me quitaba el celular y me decía que le iba a hacer algo a mis hijas si hablaba”, le dijo la mujer a los magistrados tras ser consultada si fue la primera agresión que recibió de Arrieta.

En la ronda de testigos continuó Silvana Rodríguez, la hija de la denunciante, quien reveló haber visto al acusado en el hospital local cuando le realizaban los primeros auxilios a su madre. “La acción de preguntar cómo estaba mi mamá fue irónica y descarada. Él sabía todo, y que preguntara cómo estaba mi mamá lo tomé como una burla”, soltó la joven.

Asimismo, rememoró que cuando su madre iba a la casa de Roque “tenía una modificación en su conducta. Ella hablaba distinto a como nosotros la conocemos. Un tono cortante”.

Por último, sostuvo que no sabía que su madre era golpeada por el hombre, pero que él mostraba una figura discreta ante ella y sus hermanas. “Una vez me llamó la atención que ella (por su madre) apareció con un sarpullido y un moretón en la cara, pero no recuerdo bien qué me dijo. Su conducta cuando estaba con él en su vivienda era diferente”.

Arrieta escuchó atentamente ambas declaraciones y por el momento optó por el silencio, aunque hoy tendrá la última posibilidad de contar su versión en la que se prevé sea la última audiencia del debate.