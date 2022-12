Claudia Amura: "Fue una alegría volver a ganarlo después de 32 años"

Claudia Amura cerró su 2022 con toda la gloria al quedarse con la terna de Ajedrez en los prestigiosos Premios Olimpia, y alzó así una de las más de 60 estatuillas con las que el Círculo de Periodistas Deportivos distinguió a los mejores atletas del año.

La Gran Maestra se impuso a Joaquín Fiorito y Sandro Mareco en la votación y lo logró principalmente por su histórica participación en los Juegos Odesur 2022, donde el Ajedrez compitió por primera vez como deporte exhibición; allí la puntana se quedó con dos medallas de oro y dos de plata.

"Yo no apostaba mucho por mí. Cuando vi que estaba Sandro (Mareco) que es Nº 1 del país y que tiene muchos galardones, y también al ver a un joven talento como Joaquín, la verdad es que no lo esperaba. Pero siento que lo logré por lo histórico de la participación en los Juegos Sudamericanos (Odesur). Me sorprendió que no estuviera Federico Pérez Ponsa, que también ganó medallas como yo. También creo que me eligen por mi performance, porque gané 13 de los 14 puntos en los dos torneos", explicó Amura.

Es la segunda estatuilla que Claudia gana en su vida; la anterior fue en 1990, aunque fue nominada al menos 4 veces. "Fue una alegría volver a recibirlo 32 años después, el 90 fue mi gran año. En ese momento había una terna final y quedamos con Sergio Goycochea y Pedro Décima en la pelea por el de oro", explicó Claudia.

"Mis hijos nunca vieron una estatuilla; la anterior está en la casa de mi tía en Merlo. Esta la dejé en la Federación para exhibir" (Claudia Amura-Ajedrecista, ganadora del Premio Olimpia de Plata 2022)

Aquel año, la máxima distinción fue para el boxeador tucumano que fue campeón mundial supergallo al vencer por KO en el cuarto round al californiano Paul Banke, nada menos que en Los Angeles.

Sobre los planes a futuro, Claudia no se pone metas competitivas. La encargada del Programa Ajedrez de la Universidad de La Punta piensa en dejar el legado en los niños. "En febrero tenemos el Nacional de Menores por primera vez en la historia con más de 500 chicos, y por lo pronto en eso estoy enfocada. Si hay algún torneo que me invite y me interese, lo voy a jugar", cerró.

Los otros dos puntanos que estuvieron ternados fueron Alfredo "Puly" Villegas en Pelota, que quedó en manos de Facundo Andersen (compañero del puntano en el título mundial que consiguieron en octubre pasado), y la judoca Keisy Perafán, en la terna que finalmente ganó Agustín Gil.

Pese a no conseguir las estatuillas, los dos deportistas llegaron a la terna, una posición de privilegio entre cientos de deportistas.