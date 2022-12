Esta temporada la Revisión Técnica Vehicular sale $4.900

Los autos que pasen por la planta de Revisión Técnica Vehicular (RTV) ubicada en la localidad de Juana Koslay deberán pagar 4.900 pesos. Así podrán conseguir la oblea que les permita transitar sin problemas por otras provincias. Señalaron que desde enero hasta ahora ya realizaron unas 2.500 inspecciones.

Desde 2019 la firma Safe Car es la encargada de efectuar los controles y entregar el certificado correspondiente para que los diferentes rodados puedan circular por las rutas del país. La RTV en San Luis aún no es obligatoria, pero si se viaja a otras regiones, los automovilistas se encontrarán que les pueden solicitar este certificado.

Además del nuevo valor de $4.900 para los autos, la tarifa actualizada para los utilitarios es de $5.600; camionetas-pick ups $6.100; combis furgón $6.100; combis transporte de pasajeros (uso privado) $8.000 y motos de $3.000, para todas las cilindradas. Aseguran que se puede pagar en efectivo, con débito y en tarjeta de crédito en una cuota.

El taller está ubicado en avenida Santos Ortiz y América, funciona de lunes a viernes de 8 a 17 y los sábados de 9 a 13. Se atiende por orden de llegada. "Desde enero ya se inspeccionaron unos 2.500 rodados y actualmente se revisan veinte autos por día en promedio; en noviembre eran quince y en octubre fueron unos diez. Después del 15 o 20 de diciembre va aumentar la demanda porque la gente sale de vacaciones y se van a otras provincias", precisó el encargado de la empresa, Lucas Vabro.

A los vehículos cero kilómetro se les debe efectuar el control recién a los tres años de antigüedad, y esa inspección tiene una validez de dos años. Después del quinto año, la prueba debe hacerse cada doce meses.

"Este 2022 fue el primer año sin pandemia y seguramente mucha gente va a viajar a otras provincias. En los dos años de pandemia muy poca gente vino a controlar su auto. Hay clientes que ya realizaron la revisión y no esperaron a hacerla a último momento. La temporada de los controles es después del 20 de diciembre, en enero y en febrero comienza a bajar. En invierno la temporada fuerte es julio, antes de las vacaciones", detalló.

Vabro aclaró que en San Luis la inspección se realiza de forma voluntaria al no ser obligatoria. "Hay automovilistas que efectúan la revisión porque van a viajar y otros la hacen por seguridad. Nosotros les controlamos todo y se quedan tranquilos, porque el auto no tiene desperfectos", describió.

Afirmó que hay muchos distritos en el país que piden la Revisión Técnica Obligatoria como Córdoba, San Juan, Mendoza y La Pampa, entre otras. "Desde hace veinte años es ley nacional la prueba para transitar por las rutas nacionales. Hay provincias que piden la oblea y otras no. Cuando la solicitan y el conductor no la tiene le aplican una multa por más que digan que en San Luis no es necesaria aún", resaltó.

La verificación dura un promedio de 15 minutos entre la parte administrativa y el control total del coche. Una vez terminada, si la unidad está en óptimas condiciones, se le entrega al propietario la oblea de que está apto para circular por toda Argentina y también en países limítrofes.

"En caso que tenga algún desperfecto que arreglar, tiene 30 días para reparar la falla. Deberá volver al taller en donde se le hará un control en los desperfectos que tenía y no deberá pagar. Si está en condiciones, se le entregará el certificado", manifestó.

A los remises y taxis también se les realiza la verificación, pero en estos vehículos es cada seis meses y ahora deberán abonar una tarifa de $3.700 pesos.

