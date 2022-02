Daiana Alaniz, una campeona en persecución de sueños

Insistir hasta el cansancio, perseguir los sueños con una decisión inquebrantable, amar al fútbol casi por sobre todas las cosas y acompañar todo eso con talento, pero sobre todo con un gran sacrificio y dedicación. Son las máximas que aplica a su vida Daiana Alaniz, la daractense de 31 años que el domingo vivió el día más feliz de su carrera deportiva, que ya lleva 15 años.

"Tarda en llegar y al final hay recompensa", reza "Zona de Promesas", la canción del inmortal Gustavo Adrián Cerati, que bien podría musicalizar aquel momento de la tardecita de domingo en la "Viaducto de Sarandí", cuando la árbitra Salomé Di Iorio pitó el final del partido y Daiana se fundió en un abrazo de llanto y emoción con sus compañeras, tras derrotar 2 a 1 al poderoso Boca Juniors, por los goles de Micaela Sandoval y Tamara Hardie (Andrea Ojeda empató transitoriamente).

"Es un sueño cumplido, no pensé que podía pasar tan rápido esto de tener un título. El plantel venía buscando hace un tiempo con finales y semifinales, a punto de ganar un título. Le dije al entrenador que les traje suerte, ja, porque a mí se me dio rapidísimo", explica la "Chiru". Y agrega: "Me voy poniendo grande y un poco más sensible, pero hace poco más de un año decidí dejar atrás toda mi vida en San Luis, me vine a Buenos Aires a pelear un ascenso con Comunicaciones. Lo logré y hoy tengo en las manos una copa nacional (la Copa Federal), y en el club más importante de Argentina. Es muy fuerte todo lo que me pasó”.

Este es el título más grande de mi carrera, aunque también tengo en el corazón el ascenso con Comunicaciones". Daiana Alaniz, jugadora de fútbol del Club Deportivo UAI Urquiza.

A aquella niña de 10 años que jugaba en la canchita de su barrio en Justo Daract no se le habría ocurrido soñar con algo tan grande. Siempre supo que quería ser futbolista. Profundizó el deseo a los 16, cuando debutó en Aviador Origone en Villa Mercedes. Lo maduró en su paso por Ave Fénix y Juventud de San Luis. Probó jugando en la UBA, volvió a San Luis, ganó todo en la liga local con el "Juve" y en el futsal con Aminé, donde llegó a ser mejor jugadora en un torneo nacional. Pese a la pandemia y a los miedos, emigró a Buenos Aires a principios de 2020 y tras un torneo extraordinario con Comunicaciones, pasó al poderoso UAI.

"Llegué en enero a este club, tuve minutos desde el principio en el equipo. Jugamos gran parte de esta copa en el predio de la AFA, con el escudo y la foto de Messi de fondo, que fue algo hermoso y sin dudas otro sueño para mí", confesó Alaniz.

La Copa Federal reunió a equipos de todo el país. En una fase previa y eliminatoria, campeones de todas las provincias pudieron disputar su chance de ser uno de los 16 clubes que llegaría a la etapa final.

"Fue un campeonato duro, muy difícil, porque jugamos partidos cada dos días y en medio de una pretemporada, con la carga física que eso implica. El equipo se pudo sacar la espina luego de haber perdido una final con Boca hace un mes y medio, que a mi entender fue de manera injusta por lo demostrado en el juego. El fútbol nos dio revancha", festeja Daiana.

No será la última vez que se verán las caras Boca y UAI, ya que este triunfo de "El Furgón" habilita a que haya una nueva final entre ambos por la Supercopa Argentina, según el reglamento de AFA.

Pese a toda la alegría, Daiana no pudo evitar referirse a un tema bastante triste: la organización solo permitió 100 personas por cada equipo por una cuestión de "protocolos", mientras que a unos 3.000 metros, en cancha de Racing, el equipo masculino jugaba casi con 40 mil almas en las tribunas.

“Fue una pena que no haya podido asistir público a la cancha para la final; es inentendible que el fútbol femenino no pueda tener las hinchadas por protocolo y el masculino sí. Siempre pasa lo mismo, es como que cada vez que hacemos un paso adelante, también damos dos para atrás", criticó la "Chiru".

Las "Guerreras" de Leandro Iglesias debutarán en el campeonato ante Estudiantes de La Plata; mientras que en la segunda fecha enfrentarán a Racing, donde juega otra puntana: Paloma Fagiano.

Lo que viene para Alaniz es simple: "Espero ponerme bien a punto, seguir sumando minutos hasta lograr afianzarme como titular si es posible; después el objetivo será colectivo, y es pelear entre las mejores del país por el campeonato, como manda la historia de este club".