El “Kun” irá al Mundial de Qatar como integrante del cuerpo técnico

El ahora exfutbolista Sergio "Kun" Agüero confirmó este viernes que irá al Mundial de Qatar 2022 y que se incorporará al cuerpo técnico que conduce Lionel Scaloni, aunque restan acordarse detalles.

"Al mundial voy a ir. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar. El problema es estar encerrado otra vez tanto tiempo", indicó el "Kun" en declaraciones radiales.

Agüero, de 33 años, debió retirarse del fútbol profesional por una arritmia cardíaca jugando para el Barcelona de España, y ahora busca continuar integrando la Selección. "Existe la idea de incorporarme al cuerpo técnico, hablamos con Scaloni y también con Claudio Tapia. Hay que intentar darle una vuelta a ver qué se puede hacer", expresó el exdelantero argentino.

El “Kun” reconoció que "las ganas de estar en el Mundial están", y explicó que el equipo argentino "está muy confiado".

"Scaloni encontró el grupo y eso es muy importante para un plantel", afirmó el exdelantero albiceleste, para quien el haber obtenido la Copa América le dio "un gran alivio" a Lionel Messi, ya que era algo que todos estaban "buscando hace mucho tiempo".

Agüero recordó que 10 días antes del incidente que sufrió en pleno "Camp Nou" en un partido por la Liga de España, que marcó el inicio de su afección, ya había tenido una arritmia, aunque "muy cortita".

"Me avisó antes mi corazón. Diez días antes tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido. No me lo esperaba tampoco, sentía que me ahogaba", sentenció Agüero.

NA/SD.