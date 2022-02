Un comedor realizó un "cumple" sorpresa para dos hermanitos

Dos hermanitos del barrio San Antonio tuvieron una gran sorpresa. Los colaboradores del comedor "Alberto René" les organizaron el festejo de sus cumpleaños, que fueron el 15 y el 17 de febrero. Lourdes Delgado sopló diez velitas, mientras que Ayrton, seis. Sus papás deseaban hacer algo especial para sus hijos porque nunca pudieron hacer una fiesta. Hablaron con Amanda García, la referente del centro solidario, y ella no dudó en encargar dos tortas, comprar las cosas de copetín, hacer las sorpresitas y decorar la casa de los menores para que inviten a sus amigos y familiares.

Los chicos tienen un retraso madurativo, pero eso no les impidió demostrar la emoción y alegría que sintieron cuando vieron los globos, las guirnaldas y todo lo indispensable para un verdadero cumpleaños. “Es la primera vez que lo hacemos, generalmente regalamos la torta y compramos las cosas, pero se las damos a las mamás para que ellas organicen. En esta ocasión fue diferente, me enterneció la historia de la familia por eso quisimos ser partícipes de la sorpresa”, detalló la responsable del comedor. Luego recordó que ella comenzó con estas tareas por su madre, quien falleció hace poco tiempo. “Fue tan lindo todo, que sentí que mi vieja estaba ahí”, sostuvo.

La celebración comenzó anteayer pasadas las 18, porque como en el patio de la vivienda no hay mucha sombra, decidieron empezar cuando el sol ya no estuviera tan fuerte. “Fuimos a las 17 a la casa, les compramos la ropa a los chicos, a Lourdes le pusimos una coronita y a Ayrton un sombrero. Invitaron a los vecinitos y a algunos primos. Eran unos 20 niños jugando por toda la casa y hasta bailando en la vereda”, remarcó.

A la noche los chicos cayeron rendidos en la cama, pero con una sonrisa por el lindo día que pasaron (Patricia Flores- madre de los cumpleañeros).

Patricia Flores, la mamá de los cumpleañeros, no pudo contener las lágrimas de alegría por ver a sus hijos tan felices. “Hasta tengo una disfonía por la ansiedad. Yo era la única que sabía del festejo. No tengo palabras de agradecimiento para Amanda y toda la gente que trabaja con ella. A la noche los chicos cayeron rendidos en la cama, pero con una sonrisa por el lindo día que pasaron. No faltó nada, tuvieron de todo”, dijo la mujer.

También remarcó que otros años ha organizado cumpleaños para los menores, pero siempre fue a la canasta. “Mi familia traía algo para comer y tomar, yo podía hacer un bizcochuelo, cositas así. Pero nunca habían tenido un festejo como el que nos organizó el comedor. Esa señora tiene un corazón inmenso, siempre ayuda. Nosotros vamos a buscar la comida cuando ellos hacen el almuerzo, y gracias a ellos nosotros comemos y no nos sueltan la mano. Si bien mi familia también nos apoya, esta fiesta fue realmente un sueño, ver esos ojos y alegría en mis hijos no tienen descripción”, contó.

El comedor "Alberto René" funciona en Junín 540, la zona suroeste de la ciudad. Allí brindan el almuerzo y reciben donaciones de ropa para todas las edades y las destinan a todo aquel que lo necesite. Principalmente son vecinos del sector, pero también pueden acercarse desde cualquier lugar de Villa Mercedes. Hoy ya encargaron una torta y todos los alimentos de copetín para que otra nena celebre su cumpleaños. “Pero nosotros solo colaboramos con las cosas, no vamos al festejo”, puntualizó García.

Además recordó que siguen con la colecta de útiles escolares para que los niños empiecen las clases.