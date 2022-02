Guerra en Ucrania: suben el petróleo y los granos pero caen las bolsas

La segunda consecuencia del ataque de las tropas del ejército ruso a Ucrania, además de las muertes, son los comportamientos de los mercados de valores mundiales y de la cotización de productos esenciales como combustibles y alimentos.

La cotización del petróleo Brent superó este jueves el valor de US$ 100 el barril, en tanto que la del WTI se colocó a centavos de pasar la línea de las tres cifras, como consecuencia del lanzamiento de la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania.

Así, el petróleo Brent del Mar del Norte, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), ganaba 8,57% y el barril se pactaba a US$ 105,14.

La última vez que el Brent estuvo por encima de los US$ 100 fue el 2 de setiembre de 2014, luego de más de dos años de sostenerse por encima de las tres cifras, incluso llegando a cotizar a US$ 130.

Del mismo modo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que opera en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex), avanzaba esta mañana 8,34% y se comercializaba a US$ 99,78.

Bolsas en caída

La Bolsa de Moscú se desplomaba en la apertura de este jueves un 30,41%, luego de alcanzar un derrumbe de más del 50% que obligó a suspender las operaciones de su índice Moex durante algunos minutos.

Además, el rublo caía más de 3% en su paridad frente al dólar y así la moneda norteamericana cotizaba a 83,715 frente a los 81,295 del miércoles.

Hace una semana, el dólar costaba 74,978 rublos, con lo cual en apenas siete días la moneda rusa se devaluó 11,65%.

Pero las principales bolsas de Europa operaban este jueves con pérdidas, según datos de la agencia norteamericana Bloomberg. Por ejemplo, la del Reino Unido estaba 2,43% en baja; lo mismo pasaba en París donde el CAC bajó 3,43%; el IBEX en España descendió 3,12%; la apertura del mercado en Alemania mostró una caída del 3,48% y el FMIB de Italia también arrancó la rueda con un 3,61% abajo.

Récord en Chicago

Las cotizaciones de los cereales y las oleaginosas trepaban más de 5% en el mercado estadounidense de Chicago, y la soja, el trigo y el aceite de soja marcaban valores récord como consecuencia del lanzamiento de la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania.

Así la soja con entrega en marzo próximo cotizaba a US$ 644,39 la tonelada, US$ 28,94 más que ayer, lo que significa un aumento de 4,70%.De esta manera la soja superó el récord de US$ 643,65 de mayo del año pasado, y se ubicó en un máximo en 10 años desde setiembre de 2012.

El maíz volvió a máximos de junio del año pasado, al cotizar US$ 282,96 la tonelada, US$ 13,7 más que este miércoles, con una suba de 5,08%. En tanto que el trigo trepaba 5,70% en su cotización para ubicarse en US$ 340,25 la tonelada, US$ 18,37 más que la víspera.

En este caso también se registró el valor más alto en nueve años, ya que la última vez que el trigo superó los US$ 340 fue en noviembre de 2012.

