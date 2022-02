Se unieron en la dificultad para preparar salsa de tomate

Para aprovechar el tomate que surgió de sus surcos laboriosos y continuar asociados, los integrantes de La Crisálida decidieron elaborar salsa, envasarla, etiquetarla y distribuirla entre los vecinos de tres barrios de Luján que se sumaron a la cosecha. “Fue un mal año para todos los que trabajamos la tierra en el norte de la provincia. La falta de lluvias y las temperaturas extremas que tuvimos en enero hicieron que perdiéramos gran parte de los plantines que habíamos sembrado. Por eso decidimos agregarle valor y destinar la producción al consumo propio”, dijo Gerardo Mesa, convencido que el esfuerzo comunitario es una posibilidad para salir adelante.

Hace unos años el municipio les cedió el galpón del viejo matadero de Luján, que estaba abandonado. Lo acondicionaron y se anotaron en el Plan de Activación Productiva Frutihortícola de la provincia. “Nos entregaron 11 bandejas con 240 plantines de tomate. Los pusimos en una hectárea y habíamos hecho producción escalonada en tres tandas, pero solo pudimos cosechar de una sola porque las plantitas más pequeñas sufrieron daños severos. No vendimos tomates en bolsones, sino que aprovechamos para hacer salsa y garantizamos el autoconsumo. Procesamos en un día 25 cajones, hicimos alrededor de 265 botellas. Como fue un trabajo en equipo, esas botellas se repartieron entre los vecinos que trabajaron”, especificó Mesa.

A través del Plan de Activación Productiva Frutihortícola provincial recibieron 11 bandejas con 240 plantines de tomate.

“En este predio hicimos huertas comunitarias y en los trabajos para tenerla activa participaron vecinos de los barrios San Cayetano, 42 Viviendas y 38 Viviendas, además se sumaron los alumnos de la Universidad Nacional de San Luis y los productores que conformamos La Crisálida”, explicó Mesa, y añadió que les fue relativamente bien: “Logramos cosechar los tomates y decidimos juntos hacer salsa. Todos los que participaron recibieron antes una capacitación en el hotel de Smata”.

El productor comparó la producción que lograron: “El bolsón de enero no sintió el cimbronazo de la seca y el calor, estuvo bien, lo armamos en plena cosecha de berenjena, pimiento, tomate, papa y cebolla, junto con los compañeros de Candelaria y Quines. Para el de febrero, las plantas se terminaron de caer y hubo segunda floración, la cosecha fue menor. Nos salvaron los compañeros de Nogolí, que habían perdido todo durante la granizada. Resembraron y aportaron zapallitos y compensamos, gracias a ellos, lo que no pudimos poner nosotros. Vendimos todo en las localidades del norte, San Francisco, Candelaria, Quines, Luján y Alem”.

Mesa notó mucha diferencia en los precios, comparándolos con verdulerías de la zona que compran en otras provincias. “Hicimos un relevamiento y nos arrojó como resultado que en diciembre y en enero, el bolsón que nosotros vendíamos a 450 pesos ellos lo tenían a 700, la misma cantidad y variedad de verduras”, afirmó, y siguió: “Este mes notamos una diferencia mayor, decidimos aumentar a 500 pesos nuestros productos porque en verdulerías estaban a $1.200. Es mucho margen, claramente repercutió la seca y el calor, el kilo de tomate en el bolsón quedaba a 75 pesos y en la verdulería a 250 pesos. Estos valores no guardan relación, no hay parámetro que explique esto, no hay flete, ni carga impositiva que justifique esa diferencia”.

En los próximos días programaron hacer un intercambio de salsa de tomate por envases vacíos, habrá que estar atentos a las redes sociales de La Crisálida. “Esto no se vende. Vamos a usar las botellas para la cosecha del año que viene. Queremos que todos tengan salsa, funcionará como prueba piloto. Buscamos que la gente sepa, que se contagie, estas cosas se pueden hacer en Luján, no es tan complejo producir, dar valor agregado y trabajar en comunidad”, explicó el productor, y agregó que el año que viene producirán tomate también y sumarán una hectárea más. “Nuestra idea es que todos los que trabajen en el galpón tengan para comer y vender”, aseguró.

Por estos días hubo que cosechar higos de los frutales que están en el predio. “Cuando cayó piedra en San Francisco, muchos perdieron la producción de frutas, entonces los invitamos a que vinieran a cosechar. Llegaron representantes de tres asociaciones, una de ellas era la Asociación Vecinos del Chutunzo, también San Juan Bautista de Luján y una vecinal de Río Juan Gómez. Tenemos 8 higueras, así que habilitamos para que pudieran aprovechar. Además aprovecharon para llevarse membrillo también”, contó Mesa, y agregó que el objetivo “es salir todos juntos adelante. Tratamos de darnos una mano comunitaria. Estas asociaciones también se suman a la comercialización del bolsón de verduras”.

Buscamos salir adelante juntos, asociándonos y trabajando a la par. Nosotros damos una mano, pero recibimos también ayuda.

En cuanto a la preparación de la próxima temporada, aseveró que sembrarán cebolla y ajo. “Ya están las hojas verdes: lechuga, acelga y espinaca, que agregaremos al bolsón de abril. Nos quedaron para cosechar unos 300 metros de berenjenas y van a ir a parar al bolsón de marzo”, pronosticó.

“A todas estas actividades y capacitaciones las financiamos con lo que sacamos de los bolsones, estamos agradecidos con Maximiliano García, que nos presta el espacio para reunirnos. Además compramos semillas y los insumos que vamos necesitando. Queremos crear un canal de comercialización con todos los productores del norte de la provincia. Nosotros no llegaríamos a hacer esto sin la ayuda de muchas personas", concluyó.