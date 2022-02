Más de 20 chicos con discapacidad disfrutan de su colonia de vacaciones

No importaron las nubes grises que amenazaban con lanzar un chaparrón. Los chicos que asisten al centro de día de la Fundación Valduvieco disfrutaron igual del primer día de pileta de su colonia de vacaciones, que se extenderá por todo febrero con juegos y otras actividades recreativas que buscan darles a las personas con discapacidad las mismas oportunidades que tiene el resto para divertirse y descansar.

La institución es una de las más jóvenes entre las que brindan servicios, contención y herramientas a jóvenes y adultos que están diagnosticados con diferentes síndromes y patologías intelectuales. Se puso en marcha en 2019 con talleres, pero en 2020 obtuvo la certificación nacional para los servicios de aprendizaje, por lo que dentro de poco cumplirá sus tres años de vida. Y en esa corta trayectoria, ya sumaron nuevas opciones.

"Firmamos un convenio con el Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA), que nos permite venir a su camping, que está hermoso y tiene muchas comodidades como el parque, sombra, quinchos y las piletas", contó la directora del establecimiento, Alina Arrascaeta.

Así los concurrentes de Valduvieco podrán ir al predio todos los lunes, miércoles y jueves por la mañana para hacer actividad física, bailar, conversar y darse unos buenos chapuzones, para apaciguar los calores de esta época del año. Mientras que el resto de la semana (martes y jueves), combinarán con otros juegos, deportes adaptados y consignas en las instalaciones de la institución, ubicadas en Paunero 1.940.

"El ocio, en sí, es un derecho que no estamos acostumbrados a tener en cuenta. Es un espacio más para el desarrollo del bienestar físico y emocional. Por eso, tratamos de hacer aportes en las diferentes dimensiones que hacen a la calidad de vida", señaló la especialista y agregó un concepto clave: la igualdad. "La idea es que todos tengan la oportunidad de acceder a lo mismo que las personas que no tienen discapacidad. Había algunos de los concurrentes que nunca habían podido estar en un espacio como este", advirtió.

Los que asisten a la colonia son más de veinte y tienen entre catorce y treinta años aproximadamente. Luciana Soria, una de las jóvenes que forma parte de la fundación desde que fue creada, dijo que disfrutó mucho del día de juegos. "A mí me pareció hermoso, me encanta estar en la pileta e hicimos de todo, jugamos, desayunamos, la pasamos rebién", expresó. Su compañera, Katerinne Álvarez, agregó: "A mí me gusta el solcito y ahora está nublado. Pero estoy re contenta".

Febrero será un mes completamente recreativo para quienes asisten al centro de día mientras que en marzo arrancarán con los talleres artísticos y las planificaciones, en los que cuentan con instancias grupales y apoyos individuales, para desarrollar diferentes esferas como la comunicación, las habilidades sociales, la expresión y la Educación Sexual Integral, entre otros.

La organización cuenta con un equipo de profesionales integrado por profesores de Educación Física, de Música, de Artes Visuales, una trabajadora social, una fonoaudióloga, una psicóloga, además de una orientadora y una auxiliar para cada sala.

Además ofrecen un espacio de voluntariado para quienes desean tener una aproximación al mundo de la discapacidad. "La idea es que eso también les quede asentado como experiencia en sus currículums. Este viernes (por mañana) a las 10, haremos una reunión informativa en nuestra sede", invitó Arrascaeta.