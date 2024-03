Discapacidad: reclaman la falta de transporte

Este año, una preocupación más aqueja a las familias y el entorno de las personas con discapacidad. El Programa Incluir Salud no destina los fondos necesarios para cubrir sus traslados y hay jóvenes que no asisten a sus clases y sus terapias desde hace más de un mes por no contar con el transporte habitual.

"Hasta el año pasado, me lo cubrían en un 100%. La retiraban de la puerta de mi casa y la llevaban hasta su escuela. Y a la salida, al revés", contó Fanny Ojeda, la madre de Belén Rojo, una chica con síndrome de down.

Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad, que envía presupuesto a las provincias para que quienes tengan pensiones no contributivas (es decir que no pueden trabajar por sus medios) cuenten con cobertura médica y asistencial.

Los beneficiarios afectados no saben a ciencia cierta si todos corren con la misma mala suerte, pero cada vez se van enterando de más casos a quienes no les han renovado el beneficio. Ya enviaron una primera nota que no tuvo respuesta y juntan firmas para hacer un nuevo reclamo.

"Está claro que el transporte para discapacidad está en peligro en todas las áreas. Porque de forma privada, cobran más de cincuenta mil pesos por mes y uno comprende que aumentó el combustible, pero para nosotros es muchísimo y no lo podemos pagar", expresó la mujer.

Fanny contó que no todas las familias cuentan con vehículos o recursos para enviar a sus hijos, además de que muchos de los jóvenes tienen movilidad reducida y no pueden ni caminar largas distancias ni tomar cualquier colectivo para ir a su colegio.

Belén asiste a la fundación Valduvieco, donde tiene diferentes talleres y terapias con profesionales que la ayudan a mejorar día a día su desenvolvimiento en sociedad. "Le afecta muchísimo no poder ir. Si está en casa, se aburre, se tira en la cama, se pone mal. No la puedo tener encerrada, ella necesita estar con sus compañeros y con sus profesoras", sostuvo.