La historia de amor y desamor que nació en las redes sociales

La búsqueda comenzó primero en San Luis cuando Joel Alejandro Icazategui decidió retomar su carrera musical. El artista de 23 años buscó una mujer puntana que lo acompañara en la grabación de su primer videoclip "Se jodió", una canción propia que pasa por el amor y desamor de un solo tirón. Pero no la encontró. No le convenció nadie de su tierra natal para trabajar en conjunto, entonces fue por más.

La apuesta era encontrar una influencer nacional que esté a la altura de su proyecto y en la búsqueda se topó con Florencia Moyano, una patinadora de carrera internacional que además trabajó en el programa "Combate" y es modelo e incursiona en las redes sociales desde hace tiempo. Su gran número de seguidores la respaldan y Alejandro, mejor conocido como JEY-I, decidió que era ella quien tomara el rol protagónico femenino de su videoclip.

Sin escatimar, se contactó por el mail que la influencer dejó en su cuenta de Instagram que tiene más de 900 mil seguidores. Envió un correo electrónico y se comunicó con el hermano de Flor, su representante, quien le mostró la propuesta a la joven y luego de varios diálogos necesarios dijo que sí.

Durante el pasado fin de semana, Moyano viajó a San Luis para trabajar junto a Icazategui y en dos días de grabación dejaron listo el video "Se jodió" que tuvo como locación principal el Hotel Internacional Potrero de los Funes y se podrá ver en la cuenta de YouTube del cantante antes de fin de año.

"Fue una experiencia muy linda porque mi compañera es muy humilde y admirada. Sentí la predisposición de su parte al trabajar con alguien que recién comienza y eso es lo mejor que me pudo pasar", contó el artista esperanzado.

Joel comenzó a incursionar en la música cuando iba a la escuela. Su pasión por tocar la guitarra se la transmitió a sus compañeros cuando se presentaba en los actos de la institución. También aprendió canto. En 2020 nació su hija Roma y los covers empezaron a fluir gracias a la inspiración que le generó la pequeña.

"Luego decidí dejar la música de lado y dedicarme al deporte. Practiqué boxeo y aún lo hago, pero me había olvidado de la guitarra hasta que decidí retomar y componer mis propias canciones porque es lo que más me gusta y siento que me llevará lejos", expresó el artista.

Para lo que se viene con "Se jodió", Joel adelantó que será una canción que va del amor al desamor y que buscó reflejarlo de la mejor manera en el videoclip.

Redacción/MGE