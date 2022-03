En promedio, rescatan a más de 70 animales por mes en el Refugio

En promedio, por mes rescatan a más de 70 animales en el Refugio Municipal de Contención. Los voluntarios encuentran a las mascotas en las calles y por medio de denuncias que hacen los vecinos al Sistema Único de Reclamos. Para que el número descienda, avanzan con las castraciones y promueven la adopción responsable.

“Tenemos un registro en el que anotamos de dónde los salvamos, la edad que tienen, las condiciones en las que ingresan y si están sanos lo publicamos en las redes para que cada uno encuentre una nueva familia”, señaló Soledad Martínez, al frente del organismo.

Además, explicó que antes de llevarse a los perros de la vía pública previamente investigan y corroboran consultando en varias casas que no tengan dueños.

“No son de la calle como dicen, porque no caen del cielo, sino que están abandonados. La gente tiene que ser responsable y cuidarlos porque los encontramos en situaciones deplorables. En enero hallamos 72, en febrero 78 y en lo que llevamos de marzo ya son 52 y esto nos dice que la sociedad debe cambiar”, detalló. También varias veces encontraron animales atados en la tranquera de ingreso al predio de contención.

Los canes que están lastimados o deben acceder a un tratamiento son trasladados directamente a los caniles, pero los cachorros permanecen en los domicilios de los voluntarios para evitar que contraigan alguna enfermedad que se contagie con facilidad.

“La mayoría entra con moquillo o sarna y si es que no ingresan en condiciones peores y llegan para recuperarse. Desde nuestro lugar con ayuda de los veterinarios hacemos todo lo posible para que mejoren, pero por eso no queremos que los más pequeñitos no se crucen con estos y están en tránsito con los proteccionistas”, afirmó.

Es responsabilidad de cada uno cuidarlos, castrarlos, darles alimento todos los días y evitar que las mascotas se escapen. Soledad Martínez

Para contrarrestar la cifra mensual, Martínez aseguró que seguirán con las jornadas de esterilizaciones masivas y las vacunaciones anticonceptivas de manera gratuita. Por otro lado, comentó que están trabajando para lanzar un censo en la ciudad y de ese modo tener un mayor control y evitar que los cuadrúpedos permanezcan en la calle o se pierdan. También, harán más caniles para atender a las mascotas que deban permanecer en algún tratamiento.

Asimismo, siguen visitando los espacios verdes de los complejos habitacionales con puestos de atención. El miércoles estuvieron en el barrio San Antonio y hasta el mediodía colocaron vacunas antirrábicas, brindaron asistencia veterinaria, medicamentos contra los parásitos y atendieron diversas consultas.

“Esto es algo que ha pasado siempre y es falta de empatía y de amor; porque si van a tirarlos al costado de la ruta o detrás de un árbol es porque saben que esa acción no está bien. Los dejan porque se ponen viejitos o no tienen lugar, pero el Refugio no es un depósito y es responsabilidad de cada uno cuidarlos, castrarlos, darles alimento todos los días y evitar que se escapen”, sostuvo la funcionaria.