Pasó por San Luis en busca de unir Chubut y Colombia en bicicleta

Detrás de las rutas, siempre hay historias por contar y el camino de Marcelo Gerónimo Quidel, un viajero de 29 años, conforma uno de los tantos testimonios que desatan los convencionalismos. Nativo de Dolavon, Chubut, emprendió una aventura que busca hacer cumbre en Colombia. El viaje empezó en su provincia hace dos meses y medio: salió desde Cholila, una localidad del departamento de Cushamen. Ahora hace su paso por las autopistas puntanas.

“El año pasado realicé un viaje por Río Negro y Mendoza y luego tomé la ruta 40 hasta mi casa. Hice unos cuatro mil kilómetros al regreso. Fueron cuatro meses, creo que los terminé muy rápido. Esta vez surgió, entre amigos, la idea de retomar las rutas. Ellos están en Jujuy, por cruzar a Bolivia. Yo voy a mi ritmo y ahora quería pasar por San Luis, que me había quedado pendiente durante 2021. Después seguiré hacia Córdoba y haré zigzag hasta La Quiaca”, señaló Quidel.

De acuerdo a lo que remarcó, el objetivo de su aventura es conocer nuevas culturas. En los sitios que recorre, se embebe de la historia de los pueblos. Para graficar, uno de los temas que le llama la atención tiene que ver con el ferrocarril, especialmente los motivos por los que dejó de pasar por diferentes lugares. Además, le interesa adentrarse en los acentos y modismos de cada región, estudiar sobre los medios de vida, la actividad laboral, entre otros tópicos. Lo central son la vivencia y el intercambio con la gente sencilla. Registra cada diálogo a modo de entrevista y lo comparte en sus redes sociales.

“Yo no voy por los paisajes. A veces, a las vistas o panoramas los determinan las personas; lo bonito de un lugar es su gente. Hay ocasiones en las que tuve experiencias muy bellas, otras veces fueron malas, no todos son abiertos al turismo. Lo que puedo decir es que los parajes o pueblos pequeños son los sitios en los que he recibido la mejor atención del mundo. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar, que me ve en la calle y me regala una fruta, por ejemplo, o una conversación”, manifestó.

Hace dos años, Quidel se recibió de gasista. Ha trabajado en una granja porcina, en una planta textil y el último empleo en el que se desempeñó fue en un reconocido molino. Estudiaba la carrera de Técnico en Protección Ambiental, que tuvo que dejar en pandemia. Ahora que su hogar es la bicicleta, toma trabajos por día, hace artesanías y se ofrece como albañil. Llegó a trabajar con la uva en Mendoza. También recibe todo tipo de colaboración. Su Instagram, torbellinovia_gero, es el medio de contacto para coordinar cualquier ayuda. Allí, comparte sus experiencias.

“Le puse ese nombre a mi perfil porque es un viento del sur, que es muy cambiante. Es algo que me describe, yo soy esporádico, estoy acá, allá, en varios lugares. Me gusta andar. Además el viento es imparable, sin límites”, puntualizó.

El trotamundos sigue la filosofía que plasma Facundo Cabral en una de las ideas más divulgadas de su legado: “Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio”.

En medio de esa especie de alquimia rutera que lo guía, no tiene planificado qué hará una vez que llegue a Colombia, aunque piensa algunas ideas. “Después del viaje, muy a futuro, me gustaría hacer un libro con anécdotas, historias de los lugares recorridos, las buenas y malas que pasan en el camino”, indicó.