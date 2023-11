Une el continente en bici: cerca de lograr su hito, recuerda a San Luis

Las rutas tienen un perfume inigualable. El sabor del viento, que se impregna en la boca, es un éxtasis que marida a la perfección con los sueños que se avizoran al final del asfalto. Nada, aun las experiencias más difíciles, pueden impedir el espíritu de libertad que despiertan los caminos. Así es la vida de Marcelo Gerónimo Quidel en estos momentos, cuando se encuentra en el Caribe colombiano.

Quidel es un soñador, un trotamundos, un artista de la vida. Hace cerca de dos años emprendió un viaje que para el común de la gente podía sonar al menos imposible. Pero nada detiene el fuego de la voluntad cuando las ideas salen de la cueva a la luz. La noción inicial del ciclista, oriundo de Dolavon, Chubut, era hacer cumbre en Colombia. Salió desde Cholila, una localidad del Departamento de Cushamen. Pero justamente en su paso por tierras puntanas, el proyecto tomó un nuevo rumbo y se propuso llegar a México. Muy cerca de cumplir ese hito, recordó a San Luis.

“Me gustó mucho la sierra, los paisajes sanluiseños. Pasar de la zona desértica a las sierras; también lo que es el cultivo. Lugares como La Carolina y El Trapiche. Los ríos y cascadas a la orilla de la ruta. La gente amable. Zonas como San Francisco del Monte de Oro y tantos otros”, dijo en diálogo con El Diario de la República.

En ruta colombiana. Gerónimo pasó por El Trampolín de la Muerte.

Con el cariño que guarda de aquellos que se dejaron conquistar por su historia, continúa sumando millas. El joven ya había tenido una experiencia previa, cuando concretó un recorrido por Río Negro y Mendoza, con posterior pase por la ruta 40.

“Actualmente me encuentro cerca de la ciudad de Santa Marta, capital del Departamento de Magdalena, en el norte de Colombia. En su momento, cuando hice la nota con El Diario, venía con el objetivo de llegar a Colombia. Cerca de San Luis me encontré con unos chicos de Argentina que viven en México y me dijeron que si iba a Colombia, pasara hacia México, que está cerca. Lo pensé por media hora y dije que sí”, contó.

En su perfil de Instagram (@torbellinoviagero) comparte imágenes de sus experiencias.

“Ahora estoy disfrutando del Caribe. Me gusta mucho esta zona, son muy lindas las aguas cálidas. El próximo 10 de enero cumpliré dos años de viaje. Viví muchas experiencias. Una de ellas, por ejemplo, es que pude conocer el Salar de Uyuni y los delfines de agua dulce. Estuve en rutas desconocidas por muchos, conocí culturas interesantes, personajes que muestran el camino. También subí al Chimborazo, en Ecuador, uno de los puntos más cercanos al sol desde el centro de la Tierra. Tuve momentos bellos, me encontré en cualquier lugar con gente linda o paisajes de fotografía”, destacó con notable pasión.

Según mencionó, más allá de Argentina, el país que más le ha gustado es Ecuador. Su gente, paisajes, volcanes, cascadas, culturas amazónicas, el cacao y tantos otros detalles lo han cautivado. Al mismo tiempo, Colombia suma vivencias encantadoras.

“Cuando cumpla mi objetivo, no será el último viaje. Quiero que vengan más experiencias. Tal vez más pausadas, con rutas más armadas, equipo nuevo, algo más grande. Siempre los objetivos van variando. Conozco la manera de viajar, sé que puedo salir adelante, conocer más países alrededor del mundo”, apuntó.

Gerónimo se sustenta con distintos recursos. A partir de Córdoba, lo empezó a hacer con la fotografía (actividad que realiza hasta ahora). En el norte argentino y en Bolivia había empezado a desarrollar la artesanía, pero en Ecuador la dejó por cuestiones de tiempo y por el peso que ocupaban los elementos a instancias de su viaje. En cambio, la fotografía es algo que además de ser redituable, le permite contar historias, personajes y vivencias, en medio de paisajes encantadores. Al mismo tiempo, recibe por Mercado Pago, en cafecito (cafecito.app/geronimoenruta), el aporte de sus seguidores.

En tierra puntana. El ciclista pasó por San Luis en marzo de 2022.

“El viaje me ha enseñado a crecer personalmente. Estar con el mundo y conmigo al mismo tiempo. Sé dónde quiero ir, dónde quiero estar y con quién estar. Uno aprende qué quiere para sí y cómo debe ser su entorno. También, otras cosas de supervivencia, como salir de aprietos y que siempre al final del túnel hay luz; esa luz nunca se debe perder, nunca se debe extinguir la esperanza de que todo saldrá bien”, reflexionó.

El amor ha sido condimento en su camino. A diferencia de la vida común, las relaciones son intensas, sobre todo si “se conecta” con alguien. Saber que quizá no se vuelva a ver a la otra persona o por el contrario, que se podrá vivir un nuevo encuentro, aporta sensaciones irrepetibles.

Asimismo, las emociones, en algún punto, encuentran equilibrio. “Extraño y amo mi país. La tierra siempre tira, es muy lindo recordarlo. Sé que lo voy a vivir de nuevo y eso me trae felicidad, como me da felicidad saber en dónde estoy”, precisó.

Por último, dejó un mensaje para quienes quieren aventurarse a las rutas o simplemente necesitan un empujón para lanzarse a sus anhelos. “Lo que puedo decir es que se animen, que den el primer puntapié, que organicen lo que sea, un viaje, un proyecto de vida. El tema es animarse, perder el confort mental. Si tienes un sueño, tienes que cumplirlo. La vida es hoy”, concluyó.