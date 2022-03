Dávila: "La premisa fue siempre proteger la salud de la población"

Nuestra primera premisa fue la de tratar que el impacto de la pandemia fuera lo más atenuado posible cuando comenzaba y no había nada que pudiera resguardar a la ciudadanía de esta terrible enfermedad", precisó la ministra de Salud de San Luis e integrante del Comité de Crisis, Rosa Dávila, al recordar cuando se inició el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus que afectó al país y a todo el mundo.

El 19 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández decretaba el aislamiento "preventivo y obligatorio" en toda la Argentina en un primer momento desde el 20 hasta el 31 de marzo (la acción igualmente fue prorrogada varias veces), para intentar detener la propagación de la COVID-19. "Es hora de comprender que estamos cuidando la salud de los argentinos", señalaba Fernández, cuando el país sumaba en ese entonces 128 casos positivos, de los cuales 3 habían fallecido.

La medida implicaba que se permitiría ir hasta el comercio de cercanía —almacenes, supermercados, ferreterías y farmacias, entre otros—, pero advertía que la Policía vigilaría a quienes circularan por las calles y que habría sanciones para aquellos que no tuvieran justificación de salida. "Vamos a ser absolutamente inflexibles. Se trata de una medida excepcional en una situación excepcional, dentro del marco de lo que la democracia permite", destacaba Fernández. Por el aislamiento social, las personas empezaron a trabajar desde sus casas con el uso de la tecnología. Los alumnos de todos los niveles educativos debieron cursar de manera virtual.

Dávila recordó que todo esto representó un episodio inédito, en el que la provincia debió adecuarse a los nuevos tiempos. "Se atravesaron varias situaciones hasta llegar al momento actual, donde a raíz de todo lo que se trabajó y de la campaña de vacunación podemos decir que tenemos otras herramientas para afrontar una enfermedad que en aquel entonces era desconocida, y no teníamos en claro la magnitud que iba a causar. Fue un enorme trabajo de todas las áreas de gobierno, con protocolos para el cuidado de la salud de todos", detalló.

Existieron realmente algunos momentos muy duros, hubo que sacar las garras y desafiar la situación en pos de la comunidad". Rosa Dávila, ministra de Salud de San Luis.

La ministra aseguró que las decisiones que tomó el Comité de Crisis se realizaron teniendo en cuenta el panorama sanitario que existía en aquel momento, manteniendo como primera premisa la de proteger la salud de la población. "Me parece que lo que se hizo en ese tiempo se realizó con mucho trabajo de todo el equipo de salud, que fue evaluando minuciosamente todas las medidas que se consideraban adecuadas para amortiguar el efecto de la pandemia", describió.

Dávila destacó que una enseñanza que dejó el virus en San Luis fue el de la solidaridad que existe entre los puntanos. "Creo que fue lo más importante. El valor de la vida, de la salud y del trabajo son aspectos muy importantes que fueron alcanzados durante el aislamiento. Como todo conjunto de cosas que no lo teníamos en cuenta, se pudo visibilizar realmente cuando impactó en cada actividad. La población además acató todos los protocolos que íbamos estableciendo", recordó.

Afirmó que la pandemia instaló el hábito de las medidas de cuidado personal. "El lavado de manos y aplicarse alcohol en gel son costumbres que deberíamos mantener no solo para protegerse de la COVID-19, sino también para el cuidado de las enfermedades crónicas. Además retomar la alimentación saludable y la actividad física es bueno para la población", explicó.

La funcionaria dijo que vivió el aislamiento intensamente, con mucho esfuerzo y dedicación, como la mayoría de las y los trabajadores de la salud. "Muchos todavía no descansamos desde que comenzó la propagación de este virus. La enfermedad nos dejó una enseñanza, como la de gestionar justamente en pandemia, ese desafío de tener que atender lo que era desconocido y la cantidad de enfermos que se llegó a asistir. Desplegar todo lo que fue el operativo de vacunación en toda la provincia fue una tarea nueva e inusitada donde estuvimos acompañados por todo el Estado y los equipos de salud. Existieron realmente algunos momentos muy duros, hubo que sacar las garras y desafiar la situación en pos de la comunidad", explicó.

La ministra resaltó que la población respondió en general en forma muy responsable a la campaña de vacunación y que alcanzó números muy satisfactorios, donde se aplicaron hasta ayer 1.194.374 dosis. "Hemos llegado al 91% de la población total vacunada, el 85% con dos dosis. En los adolescentes ya se inoculó el 97% con la primera inmunización. Después incorporamos a los menores de entre 3 a 11 años, donde hay un 84% con la primera y un 72% con esquema completo", detalló.

Dávila recordó que cuando se tuvo conocimiento de la llegada de las vacunas, el gobierno puntano elaboró un plan estratégico. "Fue un despliegue en toda la provincia con los vacunadores y con un trabajo en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para armar el operativo, porque sabíamos que era la única posibilidad que teníamos para superar esto", destacó.

Tal era la incertidumbre durante los primeros meses del aislamiento que los llamados al 911 por día llegaron a duplicarse rápidamente: pasaron de un promedio diario de 2.500 a 5.000. "Se respondían muchos llamados relativos a la pandemia, los horarios de circulación y el número de DNI", precisó el director del Instituto de Gestión de Emergencias 4.0, Ariel Hauría.

Causas en la Justicia

Las personas que violaron en San Luis las restricciones durante el aislamiento social están acusadas de infringir el artículo 205 del Código Penal, que indica que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

La jueza de Ejecución Penal de la Primera Circunscripción Judicial, Itatí Zudaire, precisó que "en su momento la mayoría de las infracciones fueron cometidas por personas mayores de 18 y 19 años que estaban en reuniones y en fiestas clandestinas durante el aislamiento. En las celebraciones del Día del Padre, de la Madre, del Niño y en los feriados largos también se incrementaba el volumen de ingreso de causas por encuentros familiares".

Describió que la mayoría de estos casos se están resolviendo a través de la probation, y dijo que gran parte son personas que no poseen antecedentes penales. En un porcentaje menor se resuelven a través de juicios abreviados.

La probation es una medida alternativa para solucionar una causa, conocida también como suspensión de juicio a prueba. "El abogado defensor se presenta con su representado, dice que su cliente no tiene antecedentes penales y dado el tipo de delito se encuadra para que le den una probation en los términos del artículo Nº 76 bis del Código Penal. El apartado indica que de un año a tres años la persona realizará tareas comunitarias, no puede volver a cometer delitos, no puede abusar de las bebidas alcohólicas y otras normas de conducta ya que si las incumple se revoca la probation, continúa el juicio oral y público y puede quedar condenado por el delito que se le imputó", detalló.

El juicio abreviado es cuando existen antecedentes penales y se elige esta alternativa para resolver el caso. "Es donde reconocen la existencia del hecho y se hace un acuerdo entre la fiscalía, la defensoría y el imputado. El juez realizará un control de legalidad de ese convenio y la persona se va con una condena", explicó.

La tercera vía para solucionar los casos es el juicio tradicional. "Van a juicio oral para que la fiscalía demuestre si es culpable o no. Son los menos los que llegan a este tipo de audiencias porque vienen con una conexión con un delito mayor", describió.

Un desenlace trágico

Una de las detenciones por infracción al decreto de aislamiento terminó de manera trágica en la provincia, un hecho que todavía no está esclarecido. El domingo 5 de abril de 2020 detuvieron a Florencia Magalí Morales cuando andaba en bicicleta por Santa Rosa del Conlara. Horas después apareció ahorcada en la comisaría. Según los policías de la guardia, se suicidó, pero su familia asegura que fue asesinada. Hay cuatro policías procesados por el caso.