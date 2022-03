"Tatá", una docente jubilada que enseña a leer a los niños en su casa

A pesar de que podría estar descansando a tiempo completo por su reciente jubilación, Cristina "Tatá" Evangelista no puede alejarse de la docencia y por eso ahora enseña a leer gratis en su casa del barrio La Ribera. Desde la semana pasada recibe a estudiantes de primaria y secundaria en su hogar y les comparte su vocación algunas horas a la semana.

“Tuvo mucha repercusión y creo que tiene que ver con las consecuencias que trajo la virtualidad por la pandemia. Ahí te das cuenta el valor que tenemos los docentes adentro del aula, es decir, faltó ese condimento del trato directo. En la zona me conocen todos y vienen a preguntar por clases particulares”, reflexionó la mujer.

Hace pocos días, "Tatá" hizo una publicación en su Facebook contando lo que ofrecía y se volvió viral. “Siento que desde mi lugar todavía puedo meter la mano en la masa para brindar esto, que me parece que lo sé hacer bien porque en el campo y trabajando con plurigrados uno aprende otros métodos de enseñanza que agilizan la alfabetización y ayudan a adquirir rápido estas herramientas”, señaló Evangelista, quien se desempeñó por más de 17 años como maestra rural en una escuelita del Paraje Río V.

Asimismo, aseguró que no necesita cobrar las clases que ofrece tres veces por semana por la tarde, ya que tiene su sueldo de jubilada, que le permite vivir bien. “Es una cuestión rápida lo que yo hago, de lo demás se encarga la escuela y no es una molestia para mí, al contrario, es devolverle un poco a la educación pública, que es donde me formé. Es mi granito de arena por no haber pagado ni un peso para recibirme”, dijo.

Los chicos y las chicas aprenden a leer mientras se divierten con las mascotas de la docente.

En pocas horas ya contagió la iniciativa a otros profesionales y estudiantes de carreras docentes, ya que la contactaron para ver cómo podían sumarse y ayudarla a enseñar.

“Es súper sencillo, es trabajar a través de la transversalidad con otras materias y está bueno que se replique porque maestros jubilados hay en todos los barrios. Por ejemplo, con un grupo de chicos de quinto grado empezamos a repasar los animales y su clasificación, es decir, desde las ciencias naturales. Con el acceso a la tecnología que tienen también es muchísimo más fácil que aprendan con cosas entretenidas”, sostuvo la maestra.

Evangelista aseguró que los chicos y chicas desde que llegan a su casa hasta que se van están contentos y no hacen nada por obligación, sino que leen, escriben y estudian mientras se entretienen con sus gatos y perros.

“El conocimiento si es construido en equipo es mucho mejor y está asegurado. En cada clase estoy con tres o cuatro chicos por no más de 45 minutos, con eso alcanza y sobra. No tenemos que olvidar que son niños y tienen derecho a jugar”, indicó.

Por último, destacó que el pequeño proyecto de compartir sus conocimientos desde la biblioteca de su casa, entre los libros y las fotocopias, la hace muy feliz. Y aunque lo hace solo tres veces a la semana, no es por agotamiento. "Es porque me quedan algunos días para preparar el material, para reflexionar y para descansar”, cerró.