Los colegios privados de San Luis incrementan la cuota en un 46%

Las escuelas privadas de San Luis aumentan sus cuotas en un 46% tras la actualización salarial que aplicó el Gobierno puntano. Si bien cada establecimiento desarrolla las medidas económicas de manera autónoma y de acuerdo a su capacidad, en general la suba se verá reflejada a modo escalonado y en la misma proporción en la que los trabajadores del sector público percibirán los incrementos.

“El aumento salarial que da el Gobierno influye directamente en nuestros colegios porque recibimos un aporte subsidiario, pero en porcentajes. Para graficar, tenemos el 90% de subsidios en materias que se dictan en el Estado, mientras que el 10% restante es para el enriquecimiento curricular. Otras instituciones tienen el 50%. Lo concreto es que, con el aporte de los padres, hay que hacer frente a los sueldos”, manifestó Sandra Pedernera, titular del Consejo Diocesano de Educación Católica de San Luis (Codecsal), grupo consultivo constituido por 17 establecimientos confesionales.

Pedernera remarcó que la pandemia afectó de lleno en la situación económica de las casas de estudio. En el primer año de circulación del virus, hubo una etapa en la que se produjo un 70% de morosidad: madres y padres, especialmente quienes desarrollan actividades autónomas, redujeron o perdieron sus ingresos. En este sentido, aseguró que todos los colegios brindaron posibilidades y alternativas de becas para ayudar en la mayor medida posible a las familias. Aun así, hubo mermas en la matrícula, especialmente en el nivel inicial y en la primaria.

El Diario intentó dialogar con referentes del Instituto Privado San Marcos y del Colegio San Gabriel, pertenecientes al grupo de escuelas no confesionales. Las autoridades optaron por no brindar mayores detalles. Alegaron que tras la muerte del titular de la Asociación Civil Escuelas Privadas (Aciep), Daniel Decena, no hay referentes que puedan brindar información precisa. Aun así, extraoficialmente trascendió que tomarán el mismo lineamiento del 46% de suba. En el caso del San Gabriel, tratarán de extender el plazo de aplicación.

Un escenario particular atraviesa el Colegio San Luis Rey, al que le atribuyeron una suba del 80% en diferentes posteos en redes sociales. La representante legal de esa institución y del Colegio Santa María, Claudia Pedernera, detalló que no fue ese el porcentaje actualizado, sino que se trata de un 46%.

Tenemos el 90% de subsidios en materias que se dictan en el Estado. El aporte de los padres va para sueldos.

“Sucede que en marzo aplicamos lo que no pudimos actualizar en tres meses del año pasado, es decir, se trata de una modificación que no tiene relación al reciente aumento; hay una confusión. Se habla del 80%, pero acordamos una cifra escalonada a partir de abril en sintonía con la suba salarial de la provincia; el resto corresponde a modificaciones no reflejadas en su momento. Sobre la masa salarial docente tenemos un porcentaje subvencionado: algunos cargos al 90%, otros al 50% y algunos al 0%. La cuota es para cubrir sueldos docentes”, aseveró.

“Es un tiempo difícil en lo económico y muy desafiante en lo educativo. Sería bueno que veamos a la educación como una inversión a largo plazo. Lamentablemente hay familias que han decidido no estar con nosotros, desde este lado también es difícil. Pero es de justicia social cumplir con las obligaciones. Tenemos que llamarnos al diálogo, no pelearnos; todos pasamos una situación compleja. Hay que buscar puntos medios y plantear necesidades”, indicó.

Otra circunstancia atraviesa el Colegio Don Bosco. Su administrador, Adrián Agüero, remarcó que las cuotas se evalúan y definen antes de que termine cada año; estas modificaciones se mantienen a lo largo del ciclo escolar. Durante los últimos meses de 2021 no pudieron sostener esta metodología y debieron aumentar. En esta oportunidad, tampoco pueden mantener un número que abarque la totalidad del año lectivo 2022. Mediante una nota, comunicaron las actualizaciones a los tutores, con cifras que durarán hasta julio. Después de ese mes, los parámetros pueden fluctuar según la economía.

Valores

Cada institución tiene montos que difieren. En el caso del Colegio San José, la cuota se mantiene actualmente en $10.900 para el nivel primario, $11.350 para el secundario y $9.900 para el jardín. La matrícula del nivel inicial tiene un costo de 15 mil, de $17.600 para la primaria y para el secundario, de 19 mil.

En el San Luis Rey, los valores para el jardín, con pagos del 1º al 10 de cada mes, están en $10.500, mientras que para la primaria ascienden a $11.400. El año pasado terminaron en $9.250. La matrícula normalmente equivale a dos cuotas, pero tratan de que sea menor, y dan facilidades según la cantidad de hermanos, por ejemplo.

En el Don Bosco, que ya aplicó una actualización, el valor de los niveles primario y secundario es de $11.700 hasta el 5 de cada mes, $12.300 hasta el día 10 y $12.900 la cuota pura (si se paga después del 10). Antes, las cifras estaban en $8.850 hasta el 5 de cada mes, $9.340 hasta el día 10 y $9.950 la cuota pura.

Para el nivel inicial, este año la cuota está en $10.400 hasta el 5 de cada mes, 11 mil hasta el día 10 y $11.600 la cuota pura.