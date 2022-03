Habrá varios actos por la Memoria el 24 de marzo

Los gobiernos provincial y municipal, la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) preparan distintos actos y actividades para conmemorar un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura cívica militar, en 1976.

En la previa a la jornada de conmemoración, la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL hará una vigilia, mañana a partir de las 19 y hasta pasada la medianoche en la explanada del rectorado, en la que habrá un festival artístico con música en vivo, poesía, intervenciones teatrales, proyecciones de documentales, radio abierta y una exposición artística, organizada por estudiantes y docentes de las carreras de la facultad. "Es abierto a todo público. Queremos conmemorar a los 30 mil desaparecidos, manifestarnos en contra del terrorismo de Estado y seguir reclamando justicia", resumió el docente Walter Olguín.

El Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto, a través del Programa Derechos y Garantías Constitucionales, promoverá distintos eventos. El 24 a las 19:30 en el Salón de la Puntanidad, junto a la Secretaría de Cultura, plantarán un árbol, colocarán una placa, harán un recorrido por una muestra de la Hemeroteca Provincial y el acto finalizará con una actuación artística.

Mientras, el Municipio de San Luis tendrá un acto a partir de las 18, en la biblioteca "Ana María Ponce", del Centro Cultural "José La Vía", donde entregarán una serie de libros de la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo, referidos a derechos humanos, a la lucha de las mujeres contra los crímenes de la dictadura y la búsqueda de sus hijos y nietos.

En el área de Cultura del Municipio esperan contar con una breve participación, mediante videoconferencia, de una de las abuelas. A su vez, la actriz, dramaturga y licenciada en Letras Yamila Grandin dará una charla sobre su experiencia como hija y hermana de desaparecidos.

La UNSL recordará a su primer rector desaparecido en la dictadura, Mauricio López, y a otras víctimas del terrorismo de Estado la misma jornada, a las 10 de la mañana, en la explanada del rectorado. Como todos los años, las autoridades universitarias depositarán una ofrenda floral y habrá espacios para breves reflexiones y muestras artísticas.

Por último, pero no por eso menos importante, la APDH San Luis hará su propio acto a las 11:30 en el monolito de la plaza Pringles, donde solicitan el uso de barbijos con leyendas alusivas a la desaparición de 30 mil personas y a "la memoria, la verdad y la justicia".

La búsqueda sigue

"Hallazgos de cuerpos no tuvimos, pese a que han venido, 3 o 4 veces, los antropólogos a hacer búsquedas en el GADA (actual GAA) y la ex Granja (La Amalia). Seguimos buscando nietos; de los 400 nietos que faltaban se han encontrado 130. En la pandemia se han presentado algunos a consultar, no nacidos en San Luis, pero sí con padres que han venido a vivir aquí, pero no hay novedades", detalló Lilian Videla, quien integra la APDH San Luis.

En este sentido, desde la asamblea recordaron que si una persona tiene sospechas o sabe que es familiar de una víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, con una muestra de sangre pueden ayudar a identificarla. Los interesados pueden enviar un mail a iniciativa@eaaf.org.ar o llamar al 0800 - 345 -3236.

"Es un día negro en la historia argentina, por suerte fue la última dictadura que hubo. Hay que recordar también que no fue solo militar, sino que también tuvo complicidad de civiles y eclesiásticos. El mundo que pierde la memoria vuelve a repetir los hechos, es necesario que se visibilice todo esto para que no vuelva a pasar nunca más", reflexionó Videla.