Un alumno tuvo un regalo especial en el Día del Síndrome de Down

Leticia Arrieta es maestra del jardín "Construyendo Sueños", de la sala de 5 años. El año pasado estuvo con el mismo grupo de alumnos en sus 4. Uno de esos integrantes es Valentino Cejas, un niño con Síndrome de Down, a quien la docente quiso homenajear por el día mundial de la enfermedad, y generar conciencia de inclusión y compañerismo. Es por eso que armó un video con los testimonios de los otros chicos de la sala, que dieron su opinión sobre el pequeño. El domingo a la medianoche lo publicó en las redes sociales de la escuela e inmediatamente llegó a muchos seguidores.

La profesional filmó en los recreos a sus alumnos y cada uno describió a Valen como un chico bueno al que le gusta jugar con todos. El video dura más de tres minutos, pero la edición le llevó varias horas a la docente. "En un principio lo puse en el grupo de los padres y todos me dijeron que estaba muy lindo, que lo suba en el Facebook del jardín para que llegue a más personas. Así fue, a las 00 del lunes estaba publicándolo y a todos les gustó", contó la maestra.

En el transcurso del día llegó a tener más de novecientas reproducciones y más de cien reacciones, entre Me gusta, Me encanta y Me importa, pero permanecerá allí para que los usuarios puedan ingresar en cualquier momento. "Mi objetivo fue mostrar que un niño con una discapacidad puede hacer la vida de cualquier otro chico. Ellos juegan, se prestan cosas, cantan, se divierten. Generalmente está de buen humor y otras hay que tenerle un poquito más de paciencia, como pasa con cualquier criatura de su edad", sostuvo Arrieta.

A Valentino en las clases lo ayuda una acompañante terapéutica. "Ella es el nexo entre él y yo, su trabajo es facilitar el contacto y el aprendizaje de las tareas", remarcó.

El niño tiene una hermana mayor llamada Luana, quien acompaña siempre a su hermanito. "Son muy compañeros, él es muy sociable, le gusta charlar y divertirse. Cuando vi el video me emocioné, porque nunca me imaginé un gesto así de la seño", contó Luciana Aguilera, la mamá del pequeño. Luego agregó que cuando Valentino lo vio, le brillaron los ojos y agrandó su sonrisa. "Empezó el año pasado y la verdad es que siempre vimos buena predisposición de todos, desde el chico que está en la puerta, las seños, todos. Lo recibieron con los brazos abiertos", mencionó la mujer.

La mamá destacó el trabajo de la señorita Solange, quien junto a Leticia fueron docentes de su hijo el año pasado, porque fue la mediadora entre la acompañante terapéutica y el jardín y de todas las actividades. "Nos ayudaron mucho como familia. Hizo la primera etapa con ella y todos trabajan, junto a los papás de sus compañeritos, en la inclusión. Si los chicos lo aceptan es porque ya vienen educados desde casa, y eso es admirable. Nosotros desde que nació Valentino hacemos concientización", dijo.