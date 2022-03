Celebraron el Día del Síndrome de Down con una correcaminata

El Parque la Pedrera se vistió de fiesta para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, que fue el pasado 21. Para la celebración, la Secretaría de Deportes de la Provincia, la Municipalidad de la ciudad y las distintas instituciones que trabajan con chicos con discapacidad, organizaron una correcaminata por las calles internas del predio.

Participaron más de doscientos atletas de toda la provincia y cada uno recibió una medalla a modo de reconocimiento.

La concentración fue pasada las 9.30, entregaron kits de hidratación, gorras, remeras, y frutas a cada uno de los concursantes. Para entrar en calor el grupo de baile Fuente de Luz realizó unas coreografías para que los participantes pudieran ejercitar sus músculos antes de la largada.

"Esto siempre fue de carácter recreativo, hicimos dos categorías, una 400 metros y otra de 2.400 metros, se hizo una parte trotando y otra caminando. Acá lo importante era hacerlo, no el tiempo que les llevara dar toda la vuelta", contó Cristian Luco, el profesor de educación física y parte de la organización con APAD.

Días previos había temor de que el clima no acompañara, pero el sol radiante dio calor a toda la jornada. También hubo una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas Provincial (SEMPRO) por si alguno de los chicos necesitaba atención. "Después de que finalizaron el recorrido nos concentramos en el anfiteatro, les entregamos la premiación, que fue una medalla y compartimos un hermoso momento con artistas como Martina Navarro que tiene una discapacidad visual y una voz maravillosa y con los representantes de cada una de las entidades que participaron", expresó Mariana Luberriaga, la jefa del subprograma Deporte e Integración.

Al costado del escenario, colocaron un arco inflable que marcó el lugar de la largada y de la llegada, las familias y amigos permanecieron a los costados de la pista para alentar a sus seres queridos. A medida que iban llegando todos los presentes aplaudían a los maratonistas. Algunas de las entidades armaron un gazebo para permanecer a la sombra y allí tenían botellas con agua, manzanas y naranjas. "Lo vivimos como una fiesta realmente, los chicos estaban muy entusiasmados por participar", dijo Pedro Sosa, un profesor de EDAM.

Camila Sosa, una de las atletas que pertenece al grupo de baile y al instituto Valduvieco, remarcó que le gustó mucho correr y que el año pasado empezó a entrenar y a practicar actividades deportivas. "Corrí mucho y rápido, eso me causa felicidad por haberlo hecho y logrado. Siempre se puede", sostuvo muy sonriente y con alegría.

Otro de los corredores, Emiliano Quiroga, asistente de APAD, también dijo que se preparó para estar bien durante la actividad. "Vine con los profesores, con mis compañeros, fue todo muy lindo, y me gusta mucho la Pedrera. Estamos todos muy felices", aseguró.

La actividad fue la primera que se organizó después de la pandemia. "Eso le da un plus especial, porque ellos no se veían todos juntos desde hace mucho tiempo. Y es importante también porque Villa Mercedes fue la anfitriona ya que vinieron escuelas e institutos de San Luis, de La Punta, de Naschel, de varios lugares y están súper emocionados no solo por haber viajado sino por compartir este día que fue una verdadera fiesta", mencionó Luberriaga.

