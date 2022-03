Día del Síndrome de Down: organizan varias actividades

Todos los 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Por eso, diferentes instituciones que trabajan con chicos con discapacidad, el Concejo Deliberante, la Provincia y la Municipalidad organizan distintas actividades que se extenderán más de una semana. El lunes realizarán la fiesta del sombrero, el sábado habrá una correcaminata y la semana siguiente, los chicos se convertirán en ediles por un día.

Para que la fecha no pase desapercibida, este año, con el regreso a la presencialidad plena, las entidades no quisieron dejar pasar la oportunidad de agasajarlos. "La fiesta del sombrero ya es una tradición, porque la hacemos todos los años, excepto en 2020 y 2021, que no pudimos por la pandemia. La invitación es para todo el público en general, a todas las escuelas e institutos para que desde las 15 hasta las 18 se diviertan, bailen y disfruten de una merienda especial", explicó Marisa Acebal, una de las integrantes de la Asociación de Padres de Personas con Síndrome de Down (APPSiDo).

La Comuna pondrá a disposición un colectivo para que los traslade hasta el boliche bailable que funciona en 25 de Mayo extremo sur. "Los requisitos para participar de una tarde divertida son que lleven un sombrero, de cualquier color, forma y tamaño, para que elijamos los tres mejores y les demos un premio, y también que cada uno lleve una merienda especial para compartir entre todos los presentes. Nosotros entregaremos alfajores y gaseosa", adelantó la mujer.

Todas las actividades son destinadas a personas con discapacidad. Serán libres y gratuitas.

El 26, las instituciones, junto al Programa Deportes de la Provincia y a la Subsecretaría de la ciudad, harán una correcaminata en las calles internas del parque La Pedrera. No será de carácter competitivo, ya que cada uno podrá hacer el recorrido corriendo o caminando. Habrá dos categorías, una de 200 metros y otra de 400. "A cada participante le vamos a dar un kit para hidratarse, una remera y una gorra. La idea es que lo hagan solamente personas con discapacidad, pero sabemos que muchos no pueden movilizarse solos, entonces lo harán con un acompañante. Todos tendrán medallas y antes y después de la actividad habrá números artísticos en el escenario del anfiteatro. Si llega a llover, se suspenderá", sostuvo Cristian Luco, un profesor de APAD que también colabora con la organización.

A la semana siguiente, aunque aún resta confirmar la fecha y el horario, el Concejo Deliberante mercedino realizará la jornada que llamaron Vincularnos 21/3. "Los ediles recibiremos a personas con síndrome de Down para escuchar sus inquietudes, sus proyectos y sus aspiraciones en el recinto", sostuvo Hugo "Pipo" Rossi, concejal autor del proyecto que fue aprobado por unanimidad en la última sesión.

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.