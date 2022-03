El centralismo porteño del PRO viene por San Luis

Todos conocemos las nefastas políticas impulsadas por el espacio político liderado por Macri-Larreta a nivel nacional y por Poggi en nuestra provincia, cuando el primero ejerció el cargo de Presidente, las que llevaron al país a una situación extrema de desigualdad, falta de diálogo con los sectores sociales, represión policial en movilizaciones, ajuste en los sectores de salud y educación, y podría seguir enumerando. Pero por sobre todo el endeudamiento de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional por un monto tan elevado, que es hasta difícil de imaginar, U$S 45.000 millones, dinero que aún se desconoce qué destino tuvo. Y el gran beneficiado —aparte del FMI— fue un grupo reducido de empresas cercanas al expresidente. Esta deuda odiosa, que fue tomada sin el consentimiento del pueblo, hoy está haciendo tambalear la economía del país, generando indicadores que preocupan.

Los principales responsables de estas políticas son quienes hoy están comandando las acciones que lleva adelante Claudio Poggi en San Luis: la judicialización de la política, las fake news difundidas en los medios digitales y las trabas al Gobierno para llevar adelante políticas sociales de reconstrucción, por nombrar algunas. De manera directa, son la oposición a las distintas iniciativas del Poder Ejecutivo, sin importar que las mismas sean en beneficio de la gente, dejando en claro que su función principal es oponerse a todo. Increíblemente el centralismo porteño del PRO es el que se ocupa de las cuestiones de los sanluiseños. Desde allá, Patricia Bullrich, Larreta y Macri son quienes redactan cualquier escrito judicial, preparan estrategias políticas, arman operaciones mediáticas y toman las decisiones más importantes de su espacio político. Tal vez porque no confían en la capacidad de los dirigentes locales del PRO, en su apoderado, o simplemente porque quieren satisfacer su sed de poder al manejar absolutamente todo.

Son muchas las incógnitas y hay una sola certeza, NADA de lo que hacen es pensando en San Luis, o acaso, ¿alguien puede creer que estos personajes nefastos de Buenos Aires que no saben dónde queda ubicado San Luis piensan en el beneficio de los puntanos? Por supuesto que no, esto no se trata de mejorar la calidad de vida de la gente proponiendo un mejor proyecto político, sino de intentar ocupar espacios de poder por el poder mismo, y tal vez realizar también en nuestra provincia lo que hicieron a nivel nacional, jugar al mago Harry Houdini y hacer desaparecer U$S 45.000 millones. ¿Queremos que los destinos de San Luis sean manejados desde el PRO porteño, por gente que no vive ni conoce nuestra provincia? Creo que esta es la pregunta que debemos hacernos a futuro.