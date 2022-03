Los más chicos, preocupados por el agua

La de este martes fue una mañana diferente en el Paseo del Tanque de Obras Sanitarias Mercedes (OSM). Es que más de cien alumnos visitaron el predio para conversar sobre la importancia del cuidado y del correcto uso en el Día Mundial del Agua.

"La propuesta tiene que ver con generar un diálogo con los más pequeños alrededor de los tópicos propuestos por la ONU para este año, sobre la conciencia de la no renovabilidad del recurso, y el cuidado tanto de las superficiales como de las subterráneas", mencionó Jeremías Pereyra, responsable de Comunicación del organismo estatal. Resaltó además que consideran a los niños como multiplicadores de estos valores, a los que también les brindaron pequeños consejos hogareños para ahorrar.

"Estuvimos charlando con ellos sobre qué se puede hacer para administrarla bien, porque si bien en nuestro país aún tenemos, en otros lugares no sucede, y si derrochamos podemos llegar a sufrir las consecuencias en un futuro", expresó Fabio Barroso, del área de Control de Calidad de la institución. Su compañera Silvia Tuozzo agregó: "Son los niños los que muchas veces corrigen a sus padres. Por eso es de suma importancia transmitirles estos valores. Algunos adultos todavía no toman conciencia sobre el impacto que tiene el derroche o la contaminación".

La mañana estuvo cargada de entusiasmo y emoción. En una instancia creativa, los alumnos también pudieron dibujar algo alusivo a la temática.

Sofía Villegas Crinó tiene 10 años, y asiste a la Escuela Pública Autogestionada N° 7 "Eduardo Galeano". "Nos dijeron que tenemos que cuidar el agua, que no dejemos las canillas abiertas, que no tenemos que tirar tóxicos. Es importante para que las plantas hagan la fotosíntesis. Además, los perros y los humanos necesitamos tomar agua para no deshidratarnos, y si no hay agua, no hay vida", aseguró, y se mostró muy entusiasmada con el tema.

Otra de las que estuvo de visita en el lugar fue Agostina Ciancia de tan solo 9 años, alumna de la Escuela Nº 29 "Remedios de Escalada de San Martín". "Hoy aprendimos que no hay que desperdiciar agua porque en otros países no tienen ni para tomar. Tenemos que usar poca cuando nos bañemos, cuando reguemos las plantas, cuando lavemos los platos, y tenemos que reutilizarla. Yo les digo a mis padres cuando dejan la canilla abierta, cuando lavan el auto", resaltó la pequeña acompañada de varios compañeritos.

"Vinimos con treinta y cuatro alumnos. Son muy curiosos, les gusta preguntar, y que el mundo sepa que ellos saben", expresó Gabriela Torres, docente de 5º grado de la"Eduardo Galeano".

La alumna Solange Farías (10 años) de la Escuela N° 106 "Profesor Tomás Ferrari" también valoró lo aprendido. "Cada vez que nos cepillamos los dientes tenemos que cuidar el agua y cerrar la canilla; mi hermana Mara, que tiene 12, me lo dice. Tenemos que ahorrar, hay que lavar el auto con baldes", remarcó.

