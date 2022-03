Tarjeta SUBE: en los negocios de la ciudad afirman que sigue el faltante

“En mi caso trabajo con un distribuidor. Hace más de un mes que no me traen tarjetas. La última vez que hice el pedido, el 22 de febrero, no había stock. Enviaron un comunicado en el que informaron que faltaban productos y que el problema de abastecimiento se podía extender. La gente me pide todo el tiempo”, manifestó Carlos Torranzo, quien trabaja en un kiosco de calle San Martín.

La afirmación se reitera en cada punto de venta. La dificultad de conseguir las tarjetas, que conforman el único medio de pago para acceder al servicio de transporte urbano en la ciudad, se posiciona en desventaja frente a la constante demanda de los usuarios. De acuerdo a lo que informó el área de prensa del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), la restricción general que se produjo en la venta de un componente primordial para la fabricación del plástico generó en los últimos meses una disminución en la producción.

No hay que perder de vista que la modalidad no solo funciona en San Luis, sino que se implementa en diferentes provincias, de ahí la imposibilidad de responder rápidamente a la necesidad de los clientes. La escasez de chips y procesadores a nivel mundial atrasó por completo la fabricación de plásticos. Otro factor que influyó en el contexto fue el aumento del uso del transporte público tras la normalización de las actividades presenciales, laborales y escolares; conseguir la SUBE puede significar una odisea.

La tarjeta es un elemento fundamental para los usuarios: es la única forma de pagar el pasaje.

“Nosotros siempre vendíamos. La última vez que conseguimos, en febrero, trajimos unas 200 tarjetas: se agotaron por completo. Desde entonces no hemos podido adquirir nuevas remesas. Este local está en una zona estratégica, ya que algunas paradas quedan cerca. Los clientes siempre nos solicitan, pero la realidad es que se tornó muy difícil cubrir la demanda”, señaló Cindy Barrera, quien atiende un local a una cuadra de la plaza Independencia.

Augusto Ortiz, quien está a cargo de un maxikiosco de calle Pringles, señaló que hace aproximadamente 40 días que no tienen credenciales. Coincidió en que los clientes requieren la tarjeta todos los días. “Muchos están con el tema del colegio y el boleto estudiantil”, resaltó al graficar uno de los factores de la demanda.

Medidas de normalización

Desde SUBE anunciaron que han activado un operativo en todo el territorio nacional para relevar los puntos de venta. La medida se concretó con el fin de lograr el abastecimiento. A mediados de marzo, ya habían distribuido más de 130 mil tarjetas. Aseguraron que entregarían otras 90 mil antes de fin de mes.

Además, remarcaron que trabajan en la modificación de la red de entrega, dado que hay un stock de aproximadamente un millón de plásticos que fue vendido a las empresas de venta y no fue entregado.

Actualmente, tienen un precio oficial de $90 en 59 Centros de Atención SUBE del Área Metropolitana de Buenos Aires, locales de lotería de Buenos Aires y cabeceras de trenes. Aun así, el faltante motivó a algunos negocios a incrementar su valor. En San Luis se conseguían hasta en $250.

Las autoridades concretan medidas para establecer un sistema de distribución online. Calculan que a partir de abril, los usuarios podrán comprar el plástico en la web y recibirlo en su domicilio. No hay información que confirme si la disposición alcanza a San Luis.